錢櫃火警釀5死 3員工分別以25萬元交保

中央社 / 台北27日電

北市錢櫃林森店火警釀多人死傷。經查起火點為5樓儲藏室，與施工處有一定距離，檢警偵訊業者和包商等17人，複訊後諭令錢櫃3名員工分別以新台幣25萬元交保。

錢櫃林森店火警釀5死、1命危、54人送醫。台北市消防局清查現場確認在進行整修電梯工程，且關閉相關消防警報設備，未送消防防護計畫；但有包商施工人員表示，施工時聞到異味後發現對角處起火，才趕緊通知大家撤離現場。

據了解，透過錢櫃監視器畫面可發現，起火點為5樓儲藏室，且與施工處有一定距離。

檢警調查發現，錢櫃自2月底就開始進行電梯整修工程施工作業，從高樓層開始往下施工，包商為因應改管線需求，也隨工程進度配合關閉大樓灑水系統，但未關閉其他消防警報設備。

此外，案發時現場警報（廣播）系統的主機和電源為開啟狀態，警示功能正常；但區域系統（樓層）則為關閉狀態，使得消防警報系統無法運作。

警方漏夜偵訊，主任檢察官張智堯和4位檢察官黃筵銘、高文政、朱家蓉、林希鴻也到台北市警察局中山分局就地複訊，共計偵訊17人，包括6名錢櫃幹部、2名包商，和1名工頭及8名工人。

由於儲藏室位置與電梯整修工程處有一段距離，檢警認為起火主因和施工工程關聯不大。

據了解，錢櫃張姓女副理、陳姓男襄理及負責電梯整修工程的黃姓男員工在筆錄時，多陳述各自工作內容和職務，但對消防警報設備關閉問題並未清楚交代。

全案依違反消防法、公共危險罪和過失致死罪嫌送辦，檢方複訊後，諭令錢櫃3名員工張女、陳男和黃男分別以25萬元交保。

錢櫃 電梯 北市

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