錢櫃林森店惡火損失慘重 富邦產險承保3險

中央社 / 台北26日電

錢櫃林森店今天驚傳火警，目前已釀5死1命危，林森店有投保富邦產險的公共意外責任險、僱主意外責任險及僱主補償契約責任險，外傳公共意外責任險每一事故的傷亡合計最高可理賠6000萬元，但業者表示無法透露確切金額。

台北市林森北路錢櫃KTV上午近11時驚傳火警，有部分唱歌民眾受困求救，台北市消防局派55車、179人馳援，火勢約於上午11時30分撲滅，已知50多人送醫，其中1人OHCA（到醫院前心肺功能停止）、5人死亡。

錢櫃表示，林森店有投保相關財產保險及公共安全責任險，由於理賠涉及災害鑑定，尚須與保險公司協商理賠事宜，目前無法確認保險理賠金額。未來將配合消防單位調查相關起火原因，林森店將停業待現場調查。

富邦產險對中央社記者表示，客服於事故發生時立即主動派員前往，提供客戶及傷患必要的協助，待完成相關查勘後將儘速協助客戶辦理後續事宜。

錢櫃林森店有投保富邦產險的公共意外責任險、僱主意外責任險及僱主補償契約責任險，外傳公共意外責任險每一事故的傷亡合計最高可理賠6000萬元。不過，實際理賠數字仍要由錢櫃、富邦產險等討論後公布。

錢櫃 事故 保險

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