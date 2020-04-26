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竹科工程師命喪錢櫃 打電話回家痛哭訣別：逃不出來
錢櫃林森店今天驚傳火警，已知釀5死。1名34歲的林姓竹科工程師在火警時打電話回家，表示自己可能逃不出去，隨後命喪火場。
台北市林森北路錢櫃KTV上午近11時驚傳火警，有部分唱歌民眾受困求救，台北市消防局派55車、179人馳援，火勢約於上午11時30分撲滅，已知50多人送醫，其中1人OHCA（到醫院前心肺功能停止）、5人死亡。
34歲的林姓男子是家中長子，兩年前到新竹科學園區工作，目前住在新竹，他上午與27歲的曾姓友人到錢櫃林森店唱歌，沒想到遭遇死劫。
家屬受訪表示，林男在火警時打電話回家給雙親，說他被燒到了，可能逃不出來，很遺憾。林男在電話內哭的很慘烈，父母在電話的另一頭也哭的很傷心。
家屬下午到台北認屍及到派出所製作筆錄，林母受訪表示，真的遇到了，也只能這樣。
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