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林森店火災 錢櫃致贈罹難者一人10萬元
錢櫃KTV林森北路店今天上午發生火災，造成5死2命危，共計55人送醫。錢櫃晚上表示，目前先對每位罹難者家屬致贈新台幣10萬元慰問金，其他部分後續再處理。
台北市錢櫃林森店今天驚傳火警，已知釀5死、2命危，疏散約200人。台北市消防局表示，現場進行電梯整修工程，卻將全棟警報設備關閉，且未送消防防護計畫就偷跑施工。
錢櫃表示，林森店有投保相關財產保險及公共安全責任險，由於理賠涉及災害鑑定，尚須與保險公司協商理賠事宜，目前無法確認保險理賠金額。未來將配合消防單位調查相關起火原因，林森店將停業待現場調查。
另外，錢櫃也說，目前先對每位罹難者家屬發出新台幣10萬元慰問金，並到醫院探望受傷者，其他部分後續再處理。
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