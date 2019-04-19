美中談判 拚下月初達協議

2019-04-19 01:43 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林聰毅 ／綜合外電



知情人士透露，美國與中國高層官員計劃再舉行兩輪面對面會談，以尋求在5月初宣布達成貿易協議，並希望在5月底或6月初舉行簽約儀式。

財經網站CNBC報導，中國官員正在確認美國總統川普的出國訪問時間，以安排可能在美國境外舉行、與中國國家主席習近平碰面的「川習會」。目前排在最前面的行程是川普5月底將訪問日本，使他可能在亞太地區完成美中貿易協議。消息人士說，考慮中的一個選項是在日本舉行簽約。

華爾街日報報導，美國與中國已暫時敲定新一輪協商的時程表，美國貿易代表賴海哲及財長米努勤計劃4月29日當周前往北京，而中國副總理劉鶴則將在隔周（5月6日當周）赴華府協商。官員們希望在劉鶴到訪期間宣布，雙方已達成協議與簽約峰會的細節。川習峰會可能安排在5月底舉行。

知情人士說，若美中官員5月初達協議，雙方可能需時幾周完成協議文本和法律措辭，最快在5月27日的陣亡將士紀念日當天舉行簽約儀式。川普17日說他認為美中貿易談判「將會成功」，美中談判「進行相當順利」，應該很快就會聽到相關消息。

中國商務部18日也說，最近美中經貿協議的文本磋商不斷取得進展，但仍有不少工作待完成，將繼續透過各種有效方式保持密切溝通。

美中貿易衝突已持續九個月，目前雙方一直透過數位視訊會議進行定期溝通，雙方仍在討論執行機制、以及保留或取消哪些關稅。

米努勤上周說，雙方正接近進入最後幾輪談判，並已就執行機制達成一項協議。消息人士說，仍有一些重要問題待解決，若美國取消對2,000億美元中國商品加徵的關稅，仍有500億美元中國商品繼續被加徵關稅；這些關稅引發中國去年針對美國農產品的報復，對川普政府是一項潛在負擔。

美國面臨的另一個難題是限制中國部分產業的補貼，而最近的談判在解決這些補貼幾乎沒有進展。但無論達成何種協議，都可能讓金融市場和企業界鬆一口氣。