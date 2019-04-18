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日對美貿易順差增加 談判籌碼減

2019-04-18 00:54聯合報 東京記者蔡佩芳／十七日電

美日貿易協議部長級談判首輪落幕，雙方對農產品關稅調降達成共識，將以過去跨太平洋貿...
美日貿易協議部長級談判首輪落幕，雙方對農產品關稅調降達成共識，將以過去跨太平洋貿易夥伴協定（ＴＰＰ）協議的水準為上限。雙方以六月美日峰會達成具體協定為目標加速談判。 （路透）
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美日貿易協議部長級談判首輪落幕，雙方對農產品關稅調降達成共識，將以過去跨太平洋貿易夥伴協定（ＴＰＰ）協議的水準為上限。雙方以六月美日峰會達成具體協定為目標加速談判。

就在同時，日本財務省發表三月貿易統計速報，對美貿易順差暌違兩個月增加，成長百分之九點八。由於美國總統川普頻抱怨日本對美貿易享有不公平優勢，矢言改變這點，最新數據恐成為華府在雙方貿易會談要求日方讓步藉口。

首輪談判共兩日，雙方代表分別為經濟財政擔當大臣茂木敏充、美國貿易代表賴海哲，美東時間十六日下午舉行了第二日會談，雙方同意除農產品等關稅領域外，將電子商務（ＥＣ）等數位貿易列為談判對象。

根據美方發布的簡短聲明，雙方會談聚焦在商品貿易，包括農產品以及在數位貿易方面建立高標準的必要性。美方關注阿里巴巴等快速發展的中國大陸ＩＴ企業，似乎有意讓美日談判的結果成為國際準則。

日本經濟新聞報導，雖然美國政府內部有聲音要求關稅降幅應超過ＴＰＰ水準，但最後仍決定盡快調降關稅為優先。日方對於調降農產品關稅，一直都是以ＴＰＰ或日歐經濟合作協定（ＥＰＡ）等過去締結協定的水準為上限，美方在去年九月聯合聲明中也表達尊重。知情人士表示，茂木再次重申日方立場，賴海哲表示理解。

隨著美國退出ＴＰＰ後成立的跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）和日歐ＥＰＡ相繼生效，美國農產品在日本市場逐漸處於劣勢，美國農家要求盡快完成與日本關稅談判。朝日新聞並指出，今後談判焦點還包括日方能否確實打消美國總統川普考慮提高汽車進口稅額的念頭。

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