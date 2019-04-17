美中5G角力升溫 搶主導權

2019-04-17 02:57 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 林聰毅 ／綜合外電



全球5G角力日漸升溫，繼中國調查瑞典電信設備巨擘愛立信（Ericsson）後，消息人士透露，美國將在下月召開的布拉格會議上施壓盟國採取共同的安全和政策措施，將使中國華為公司更難在5G電信網路取得優勢。

最近幾個月美國不斷警告盟國，中國政府可能利用華為的設備從事間諜活動。華為則一再否認這類指控。

捷克國家網絡與資訊安全局（NUKIB）主管卡何佛說，來自30多國的官員將於5月2日舉行會議，欲就下一代電信網路安全原則達成共識。預計歐盟28國、歐盟執委會、北大西洋公約組織（NATO）以及美國、澳洲等其他八國代表團都將出席。中國與俄羅斯並未受邀，但卡何佛強調，此次活動並非「反華為或反中國會議」。

路透報導，一名熟悉這項圍堵計畫的美國官員說，布拉格會議象徵美國政府圍堵方法的策略轉變，美國計劃在未來要求盟國放棄華為以及華府認為將構成國家安全風險的其他5G廠商。荷蘭15日也說，已成立跨部會小組，評估5G電信網路潛在的安全風險。

美國在布拉格會議的提案，呼籲各國政府和電信商考慮供應商所在國家的法律環境、公司獲得國家多少的支援、企業結構的透明度，以及設備的可信賴度。該提案也呼籲盟國優先考慮安全問題，並且攜手合作調查瞄準5G架構的網路攻擊。

美國的提案雖然未提及華為的名字，但美國官員表示，希望能提供其他國家需要的「知識框架」以有效阻止中國的供應商。