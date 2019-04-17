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美日貿易談判 聚焦農工產品關稅

2019-04-17 00:50聯合報 東京記者蔡佩芳／十六日電

美日貿易協議首輪談判，日方定位為侷限於貨物關稅的貨物貿易協定（TAG）。 圖／聯...
美日貿易協議首輪談判，日方定位為侷限於貨物關稅的貨物貿易協定（TAG）。 圖／聯合報系資料照片
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美日貿易協議部長級談判在華府當地時間十五日晚間舉行首次會議。日本經濟財政擔當大臣茂木敏充會後表示，將以農產品及工業製品的關稅為中心議題，來推進貿易談判，「遵照去年九月美日峰會聯合聲明形式推進」。對匯率條款，他則迴避表示，「這是應由兩國財政部長討論的內容。」

美日貿易協議首輪談判，將決定納入談判項目的範圍，是否包含關稅、服務貿易等領域成為焦點。日方將貿易談判定位為局限於貨物關稅的貨物貿易協定（TAG），美方則有意擴大領域，以簽署自由貿易協定（FTA）為目標，強迫日本開放市場，並加入匯率條款，牽制日本政府透過干預匯率，誘導貨幣貶值。

第一天會談進行約三小時，雙方代表分別為茂木與美國貿易代表賴海哲，預計進行兩天。茂木在第一天會議結束後記者會中表示，將以去年九月峰會共識為基礎往前推進，具體項目將在第二日會談中討論。

日本政府戰略為延續此前美日峰會兩位領導人發表共同聲明，以締結TAG為目標，聚焦貨品關稅的調降、廢除，若要擴大至服務等其他領域，日方立場將以「能早期產生結論」的項目為限，向美方說明。

美日去年九月同意針對兩國間的新貿易協定展開談判，原本預計今年一月啟動，受到美中貿易談判戰線拉長影響遲未正式展開。但因日本首相安倍晉三將於四月下旬訪美，與美國總統川普會談，雙方決定此前先舉行首次的部長級談判。

日本經濟安倍晉三自由貿易關稅
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