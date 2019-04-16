美中談判近尾聲 各退一步

2019-04-16 02:10 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 葉亭均 ／綜合外電



隨著美中貿易磋商進入最後階段，知情人士透露，美國代表原要求中國大幅減少補貼產業，但在北京強烈抗拒後，美國態度已軟化，在這個核心談判目標上讓步，以利達成協議；而中國也在考慮美國的提議，取消對主要農產品加徵的懲罰性關稅、改加徵其他產品的關稅，以利美國總統川普在2020年大選前宣稱為美國農民爭取利益。

路透報導，美國談判代表原本以中國大幅減少補貼國內產業，作為達成貿易協議的條件之一，但為促成美中在下個月達成協議，美方不再強求中國按美國的期望削減產業補貼，轉而聚焦於美方認為中國更易達成的領域議題，包括停止強迫技術移轉、加強保護智慧財產權和放寬中國市場准入。中國在這些問題上已有讓步。

一名熟悉談判內情的知情人士談到產業補貼議題時表示，「不會隻字不提，但將不會鉅細靡遺或具體」。另一人說，「若美國談判代表定義成功是改變中國的經濟運作方式，那將永遠不會發生」。

彭博資訊也報導，消息人士透露，中方正在考慮美方的提議，把對主要農產品加徵的懲罰性關稅，轉向其他產品，這將代表中國針對500億美元美國商品加徵懲罰性關稅的產品清單中，可能不再包括主要農產品，而改為非農產品，這也將讓中國更容易達到之前提議、提高每年美國農產品進口額至比貿易戰前多300億美元的目標。

但知情人士並未透露中國在取消對美國農產品加徵的關稅後，是否、以及會把目標轉向哪些產品。

這些發展都顯示，美中磋商正把政治因素納入考量，若能彼此各退一步，將有助雙方領導人的聲勢。