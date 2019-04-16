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美中談判近尾聲 各退一步

2019-04-16 02:10經濟日報 編譯葉亭均／綜合外電

隨著美中貿易磋商進入最後階段，知情人士透露，美國代表原要求中國大幅減少補貼產業，但在北京強烈抗拒後，美國態度已軟化，在這個核心談判目標上讓步，以利達成協議；而中國也在考慮美國的提議，取消對主要農產品加徵的懲罰性關稅、改加徵其他產品的關稅，以利美國總統川普在2020年大選前宣稱為美國農民爭取利益。

路透報導，美國談判代表原本以中國大幅減少補貼國內產業，作為達成貿易協議的條件之一，但為促成美中在下個月達成協議，美方不再強求中國按美國的期望削減產業補貼，轉而聚焦於美方認為中國更易達成的領域議題，包括停止強迫技術移轉、加強保護智慧財產權和放寬中國市場准入。中國在這些問題上已有讓步。

一名熟悉談判內情的知情人士談到產業補貼議題時表示，「不會隻字不提，但將不會鉅細靡遺或具體」。另一人說，「若美國談判代表定義成功是改變中國的經濟運作方式，那將永遠不會發生」。

彭博資訊也報導，消息人士透露，中方正在考慮美方的提議，把對主要農產品加徵的懲罰性關稅，轉向其他產品，這將代表中國針對500億美元美國商品加徵懲罰性關稅的產品清單中，可能不再包括主要農產品，而改為非農產品，這也將讓中國更容易達到之前提議、提高每年美國農產品進口額至比貿易戰前多300億美元的目標。

但知情人士並未透露中國在取消對美國農產品加徵的關稅後，是否、以及會把目標轉向哪些產品。

這些發展都顯示，美中磋商正把政治因素納入考量，若能彼此各退一步，將有助雙方領導人的聲勢。

產業補貼問題非常棘手，因為補貼政策與中國政府的產業政策密不可分。中國政府對國營企業與具有長期發展戰略重要性的領域提供補貼與租稅優惠，並強化國家在經濟扮演的角色。

美對陸主要非農業出口 圖／經濟日報提供
美對陸主要非農業出口 圖／經濟日報提供
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