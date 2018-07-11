批美再啟301 陸外交部：強權與規則之戰

2018-07-11 19:27 中央社 北京11日電



美國10日宣布將再次動用301條款，預計對中國高達2000億美元的商品課徵10%的關稅。中國外交部發言人華春瑩今天下午表示，這是強權與規則之戰，中方將作出必要反制。

美國貿易代表署（USTR）於美東時間10日宣布，將再次動用301條款，啟動相關程序，預計要對中國高達2000億美元的商品課徵10%的關稅，以回應中國對美國產品的關稅報復行為。

中國外交部11日舉行例行記者會，華春瑩對相關提問表示，美方行為是典型的貿易霸凌主義。中方將作出必要反制，堅決維護自身正當合法權益。

她強調，這是一場單邊主義與多邊主義，保護主義與自由貿易，強權與規則之戰。中方將和國際社會一道，站在歷史正確一邊，共同維護多邊貿易體制和規則。

華春瑩表示，當今時代，各國經濟不同程度融入全球產業鏈、價值鏈，彼此之間相互依存、興衰相伴。「立己達人」方是正確選擇，如果固守「零和博弈」的過時思維，任性挑起貿易戰，不僅損害當事雙方利益，也傷及全球產業鏈上的各方利益，不會有贏家。

她並強調，中國貨物出口的40%，高科技產品出口的2/3都是在華外資企業實現的。美方是在向全世界開火，也在向自己開火。美方「失去理性」的行為十分危險，「害人害己，不得人心」。

華春瑩還說，國際社會應共同努力，堅決抵制單邊主義，反對保護主義，維護多邊貿易體制和自由貿易規則。這是作為負責任國家應有的擔當和責任。

除此之外，中國商務部今天中午也表示嚴正抗議，強調將立即向世界貿易組織（WTO）追加起訴。