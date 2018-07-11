美中貿易繼續戰 美零售業憂遭波及

2018-07-11 19:27 中央社 北京11日綜合外電報導



美國和中國貿易戰升溫、互相祭出關稅後，華府再「加碼」，擬對更大批的中國輸美商品加徵關稅，北京立即揚言報復，連帶使亞洲股市今天走跌，美國國內零售業更是憂心忡忡。

美國上週對價值340億美元中國進口商品加徵25%首輪關稅後，遭中國報復。華府如今再列新的關稅目標清單，可能對價值2000億美元（新台幣6兆800億元）的中國輸美商品加徵10%關稅，使中美貿易爭端升級，恐直接衝擊美國消費者。

新清單公布不久後，中國商務部在網站上發表聲明，形容美國的舉措「完全無法接受」，還說他們別無選擇，只能報復，且會採取「必要的對抗手段」。他們並未提供進一步細節，只說：「這種非理智行徑不得人心。」並表示中國會堅持向世界貿易組織（WTO）對美追加起訴。

華府新關稅舉措引發亞洲股市挫跌，中國股市下挫、人民幣走貶。其中日股收跌1.19%，韓股收挫0.59%，上海證券交易所綜合股價指數收跌1.76%，香港恆生指數收跌1.29%。

根據美國貿易代表署（USTR）昨天發布的聲明，公開諮詢程序於8月30日結束後，美國對中國商品加徵10%的關稅恐將生效。

新關稅清單包括服飾、電視零件及冰箱等消費品，以及其他科技產品，不過備受關注的手機等產品不在清單上。

這項最新關稅措施一旦生效，川普團隊針對中國加徵關稅的商品，將占中國對美出口近半。

沒有跡象顯示美中兩大強權持續進行正式談判，雙方看似正朝漫長的貿易衝突走去，恐破壞經濟成長、衝擊企業供應鏈。

白宮此舉旋即引發聯邦參議院財政委員會主席海契（Orrin Hatch）的譴責，來自猶他州、共和黨籍的海契說，華府的舉動既「魯莽」又「無的放矢」。

遊說團體零售業領導人協會（Retail IndustryLeaders Association）說，在執政團隊發動的這場貿易戰中，美國商業和消費者將成輸家。

國際貿易協會（Internation Trade）副會長夸奇（Hun Quach）在聲明中說：「美國零售業者和我們服務的眾家庭，幾乎沒時間消化上週實施的一連串關稅政策。」

「如今我們還得和另外價值2000億美元進口貨的關稅博鬥，這波關稅一定會囊括更多的消費品和日用品。」