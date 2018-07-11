美中貿易戰升級！川普公布2000億美元商品徵稅清單

2018-07-11 08:05 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國總統川普。聯合報系資料照 分享 facebook

美中貿易緊張再升級，美國川普政府10日公布新一分研擬加徵關稅的商品建議清單，將另外向價值2000億美元的中國大陸輸美商品加徵10%關稅。

美國6日起對340億美元中國大陸進口商品加徵25%關稅，中國立即予以報復，對同等規模的美國商品加徵關稅。

美國貿易代表署（USTR）10日發布聲明，並附上研擬課稅的商品建議清單；聲明指出，基於中國大陸對美施以報復，且拒絕改變其行為、政策與做法，USTR研擬對中國大陸輸美6301個關稅項目、價值2000億美元商品徵收10%從價稅（ad valorem duty）。

美國貿易代表賴海哲透過聲明表示，川普政府一直耐心地敦促中方停止其不公平貿易行為，但中方並未改變其讓美國未來經濟處於危險之中的行為；中方並非採取行動解決美方的擔憂，而是對美商品進行報復，這種行動完全不合理。

美國政府資深官員稍早舉行電話背景說明會時指出，公布商品建議清單後，還要經過為期約二個月的程序，包括徵詢公眾意見和聽證會，預計於8月30日後公布最終結果。

川普上個月18日已透過聲明警告中方表示，若中方不改變其不公平貿易舉措，且堅持推進最近宣布對美的關稅措施，則美方將對價值2000億美元的中國大陸進口商品加徵額外關稅；而如果中方再次對美增加關稅，美方則會對另外價值2000億美元的商品徵收額外關稅。