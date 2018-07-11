貿易戰升溫 美針對中2000億美元商品再啟301

2018-07-11 08:12 中央社 華盛頓10日專電



美國貿易代表署（USTR）今天宣布，將再次動用301條款，啟動相關程序，預計要對中國高達2000億美元的商品課徵10%的關稅，以回應中國對美國產品的關稅報復行為。

美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）今天在書面聲明中措辭強硬地表示，美國總統川普上任以來，已「耐心敦促」中國要停止「不公平」貿易作為、開放市場及參與「真正的市場競爭」，美國希望中國展現具體行動改變，「非常清楚明確」，然而，中國不但沒改變危害美國經濟未來的作為，還報復美國產品，施加關稅，「這類行動沒道理」。

這是美中貿易戰開打後，美國採取的最新措施。啟動相關聽證程序，雖不代表最終一定會開徵這些關稅，但川普上週已揚言，中國如果以牙還牙，報復美國產品，美國最終打算對高達5500億美元的中國產品開徵關稅。

美國貿易代表署最近對中國啟動「301條款」：首先是6日對340億美元的中國產品課徵25%關稅；另外瞄準「中國製造2025」價值140億美元的相關商品，課徵25%關稅；最新一波的則是今天啟動程序，預計針對高達2000億美元的商品，課徵10%關稅。

貿易代表署將同時啟動相關程序，在8月17日前廣徵美國公眾意見，預計8月20日召開公聽會，USTR強調，相關過程將「全面且透明」。