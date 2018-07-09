中美貿易戰 林毅夫：中國應「以牙還牙」

2018-07-09 19:05 世界日報 中國新聞組╱北京9日電



中國6日對美國加徵關稅的貿易措施進行回擊，全球兩個最大經濟體之間的爭端正在加劇，前景變得不可預知。經濟學家和貿易專家分析，一旦全面貿易戰爆發，中國可能從在華美國企業、美國債券、貨幣匯率等方面採取多種反制措施。

BBC報導，中國商務部發言人稱，美國違反世貿規則，發動「迄今為止經濟史上規模最大的貿易戰」。中國將向世界貿易組織（WTO）投訴。在美國關稅政策生效後，中國立即宣布執行同等規模的懲罰性關稅。

經濟學家和貿易專家分析，因為中美貿易存在巨額順差，中國難以對等額美國商品徵稅。此外，中國在高新科技方面仍然處於劣勢。

中興事件證明，中國在高新科技方面仍然無法和美國競爭。然而，一旦中美全面貿易戰爆發，中國可能對在華美國企業採取反制措施。

法新社引用牛津經濟研究院（Oxford Economics）亞洲分析員高路易（Louis Kuijs）的話，「中國在加徵關稅方面沒有太多剩餘彈藥，但歷史經驗表明，它能讓美國公司感受到更多痛苦。」他列舉稱，加大衛生健康、安全以及稅務等檢查力度，延誤美國商品進關，抵制美國貨，這些都是可能的報復手段。

此外也可能祭出「限美令」、限制赴美留學。官媒環球時報並警告將報復美農產品和「調整波音銷量」。

另據香港蘋果日報報導，中美貿易正式開戰，同時人民幣自6月中起急貶，世界銀行前首席經濟師、北大新結構經濟學研究院院長林毅夫表示，中方不是故意令人民幣貶值，相信純粹是市場反應，若以貶值應對，「那要貶值太多了」；他又指中國最好以牙還牙，除了加徵關稅，還有許多辦法還擊。

林毅夫表示，中國不一定只徵收25%關稅，可以在25%上多加10%，而且不只是貿易上還手，更可在投資、美國在華企業上著手，「拋售美國國債也是一個option(選項)。」