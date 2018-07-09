否認遭制裁 華為：續買美國芯片

2018-07-09 19:05 世界日報 中國新聞組╱北京9日電



路透報導，華為輪值董事長胡厚崑對法國一家報紙表示，華為認為自己不會成為美國制裁目標，今年將繼續購買美國芯片。華為是全球最大的電信網路設備製造商。

華為是一家民營企業，也是全球第三大智能手機廠商。外界認為華為與中國政府關係非同一般，但華為對此多次否認。

上個月數位美國議員聲稱，華為為美國大學提供研究經費對國家安全構成「重大威脅」，成為華為在美國展開業務的最新一道難關。

法國報紙Le Journal du Dimanche問胡厚崑，他是否擔心華為可能也會遭到制裁時，胡厚崑表示：「很難想像會這樣。十年前我們建立了一套控制我們出口的系統，這個系統很有效。我們的政策是密切遵守歐洲、聯合國和美國推出的所有法律和規定。」

在被問及華為能否在沒有美國零部件的情況下展開業務時，胡厚崑稱，華為的物流鍊是國際化的。「我們必須持開放態度，並選擇最優技術，最佳產品。因此我們今年會繼續採購美國芯片。」

據悉，今年早前，美國議員要求Alphabet( GOOGL.O )旗下的谷歌重新考慮與中國通信設備公司華為的合作，稱其存在安全威脅。另外，華為與美國電信企業AT&T ( TN )在美出售華為手機的協議，也在最後一刻因為安全顧慮而破局。