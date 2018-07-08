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美中貿易戰 業者憂耶誕採購旺季中槍

2018-07-08 22:35經濟日報 記者鍾詠翔╱即時報導

雖然現在才7月，但對美國零售商而言，年底耶誕節購物旺季的腳步快速逼近，他們擔憂美中貿易戰愈演愈烈，擔憂下一輪關稅清單涵蓋服飾與電子產品，衝擊年底採購旺季買氣。

美國總統川普放話至少再對價值2,000億美元的中國產品加徵關稅，若中國展開報復，美方可能加碼至4,000億美元。一旦局勢演變到這種地步，大約80%中國產品會被加徵關稅，運動鞋、服飾、智慧手機、玩具都可能遭殃。

彭博資訊報導，340億美元中國產品的關稅措施已於6日生效，美國與最大貿易夥伴中國的貿易戰，令人愈來愈擔心年底購物季可能淪為苦主。

全美零售協會（NRF）政府關係資深副總裁傅蘭奇表示，零售商已經為耶誕節貨架上的貨品做出採購決定，若來不及趕在任何可能關稅生效前進口貨品，將導致產品價格變高，衝擊消費者支出，業者非常擔憂遭遇這類情況。

華爾街日報報導，除了年底購物旺季買氣以外，在隨著美中貿易關係日趨緊張，投資人也擔心陸資投資好萊塢電影公司的資金是否會枯竭。

電影公司Pacific Bridge Pictures總裁凱恩表示，過去幾年中國一直是各大電影公司的大金主；電影公司也擔心中國會出手下砍能在大陸市場上映的外國片數量。

美中貿易糾紛，業者憂衝擊耶誕採購旺季買氣。（圖／美聯社）
美中貿易糾紛，業者憂衝擊耶誕採購旺季買氣。（圖／美聯社）
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