美中貿易戰開打 美農民捲入戰火

2018-07-08 22:03 中央社 美國伊利諾州哈佛8日綜合外電報導



華府和北京針鋒相對的貿易大戰開打，美國種植黃豆的農民尤其關心，因為他們收成的作物大多出口海外，而中國是美國黃豆最大且成長最快速的市場。

41歲的戴維森（Terry Davidson）長期務農，這位在伊利諾州種植黃豆的農民比其他人樂觀，認為船到橋頭自然直。但中西部農業帶不少農民在貿易戰第一聲槍響後，卻沒這麼篤定。

北京早已放話威脅，美國黃豆將成為關稅報復目標之一，並在川普對中國商品加徵關稅生效後，旋即以牙還牙祭出反擊措施。

戴維森說：「我們自1800年代後一路挺了過來，目前仍安然存在，所以我覺得我們可以度過。」家族第5代務農的戴維森，是大多力挺共和黨的農業帶中，支持民主黨的農民。

但戴維森也不確定數月後，黃豆收成時，關稅將如何影響他掌控價格的能力。

戴維森在伊利諾州哈佛（Harvard）的偌大農田外，以審慎樂觀的語氣告訴法新社：「其他國家將試圖大量囤積美國黃豆。它們將取代中國之前在美國市場的地位。」伊利諾州是美國最大黃豆產區，州內約4萬3000農民種植黃豆為主。

但其他農民，以及代表農民的利益團體，則發出警告。

多數農民雖支持川普爭取更好貿易協議的既定目標，不過，很多農民不確定加徵關稅是最好的方式，他們憂心關稅可能帶來的經濟傷害。

戴維森說：「我從沒聽說我們最大買主之一的中國對黃豆加徵關稅。但我一點也不擔心，因為我真心相信收成前，問題會解決。」

關稅可能對黃豆價格造成衝擊，在預期貿易戰開打下，黃豆價格5月即開始下跌。

52歲肯塔基州農民史蒂芬斯（Davie Stephens）:「短期內，我們將遭重創。過去沒有很多的關稅戰，所以我們有些人這回是頭一次碰到。」