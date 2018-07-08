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「16+1」峰會召開 中國拉歐打貿易戰

2018-07-08 14:34台灣醒報 記者李辰瑜╱台北報導

中國總理李克強參加「16+1」峰會，並稱讚歐盟對維護自由貿易所做的努力。(pho...
中國總理李克強參加「16+1」峰會，並稱讚歐盟對維護自由貿易所做的努力。(photo by Wikipedia)
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中美貿易戰白熱化！美國於6日才對中國祭出25%的懲罰性關稅，中國下一步是拉攏歐洲為貿易戰盟友。中國總理李克強於同日赴保加利亞參加「16+1」峰會時表示，16+1論壇是促進歐洲整合而非分化歐盟的機制，並稱讚歐盟是自由貿易的忠實維護者。

結合一帶一路

根據《美聯社》報導，中國國務院總理李克強於6日赴保加利亞首都索菲亞參與「16+1」峰會，與會國家就能源、基礎建設等事宜簽署合作備忘錄，旨在強化中國與中東歐的經濟合作關係。

近年來，中國與中東歐貿易往來密切。中國從中東歐進口大量的農產品、金屬，而中國提供中東歐需要的鐵路、港口等基礎建設。中東歐國家亦是中國「一帶一路」計畫的重要合作對象，因為中東歐位居歐亞大陸樞紐，也是中國影響力延伸至歐洲的重要窗口。一帶一路沿線的65國中，中東歐國家就佔了4分之1。

李：無意分化歐盟

根據《路透社》報導，超過250間中國企業和700名歐洲商界人士參與這次的峰會。

然而中國與中東歐日益緊密的關係並不為歐盟樂見。布魯塞爾的官員將其解讀為中國意圖分化歐盟的舉動。對於上述質疑，李克強指出，「16+1」的目標不是分化歐盟。相反的，16+1是推動歐洲整合的一部分。保加利亞總理鮑里索夫亦聲稱，16+1的目標是幫助比較經濟發展比較落後的中東歐國家跟上西歐的腳步。

中國與保加利亞近年來經濟合作密切，兩國甫於6日簽署了能源、農業、中小企業投資的合作備忘錄。中國不僅投資建設一座核電廠，更表達興建一條從保加利亞通往希臘的鐵路的興趣。

李克強也稱讚歐盟是自由貿易體制的維護者。「我們必須維護多邊主義和自由貿易，一起合作避免全球經濟復甦的減緩。」美國於6日對中國商品課徵25%的報復性關稅後，李克強此番言論較勁意味濃厚。

「中國與歐洲之間不存在任何根本的利益衝突」，李克強表示，「歐洲是世界和平、穩定、繁榮的重要力量。中國與歐洲合作可以確保世界的和平和穩定。」

【更多精采內容，詳見

中東歐盟李克強

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