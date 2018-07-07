自美進口恐減半 陸大豆價格看漲

2018-07-07 22:46 中央社 台北7日電



中美貿易戰開打，中國大陸昨天開始對進口的美國大豆加徵25%關稅。中國農業科學院近日發布報告指出，此舉將導致美國對中國的大豆出口額下降約50%，同時中國進口大豆價格上漲5.88%。

2017年，中國進口美國的大豆價值139.59億美元，在所有進口美國商品中，僅次於波音客機。

北京華夏時報報導，中國農業科學院近日發布的「中國農業產業發展報告」給出的定量評估模擬數據顯示，中美雙邊加徵關稅，將會導致美國對中國的大豆出口額下降約50%，同時中國進口大豆價格也會上漲5.88%。

報導引述中國農業科學院副院長梅旭榮指出，中美貿易摩擦對雙方都會產生不利影響，將會導致美國對中農產品出口額下降約4成；其中，大豆、棉花、牛羊肉、其他穀物的出口額均下降約50%，對美國農業的影響較大。

他指出，中國進口農產品價格也會小幅上漲，大豆和棉花進口價格分別上漲5.88%和7.53%，其他農產品價格變化幅度較小。

據測算，最低的美國大豆進口成本加徵25%關稅後，可能一公噸會在人民幣3400元（約新台幣1.5萬元）以上。

中國農產品期貨網報導，近期由於大陸迎來進口大豆高峰，使得港口大豆庫存高居不下。不過隨著對進口美國大豆加徵25%關稅之後，成本增加使得大陸大豆買家對美國大豆裝船數量減少，最終可能導致到港大豆數量減少。

報導預估，貿易戰的加徵關稅必然會導致大豆的進口成本增加，但伴隨著美國國內大豆價格下跌、大豆生長情況較好、進口大豆數量較多且庫存仍多等因素，都會壓制大陸大豆價格的上漲幅度。