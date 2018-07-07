美中貿易戰開打 學者：這只是第一回合

2018-07-07 10:58 中央社 台北7日電



美國6日起對340億美元的中國貨品加徵25%關稅，中國也對同等金額的貨品祭出反制，而美國計畫再對價值160億美元的中國商品清單祭出第二階段關稅制裁，只是實施時間未定，由此看來，美中貿易戰已經從互相叫陣正式踏入關稅戰場。路透 分享 facebook 美中貿易戰正式開打，不過不如想像中煙硝味瀰漫，學者認為，美國總統川普在年底選舉前，必須尋求一定的政治成果，因此這只是第一回合，「中美一定是長期對抗」。

美國6日起對340億美元的中國貨品加徵25%關稅，中國也對同等金額的貨品祭出反制，而美國計畫再對價值160億美元的中國商品清單祭出第二階段關稅制裁，只是實施時間未定，由此看來，美中貿易戰已經從互相叫陣正式踏入關稅戰場。

中華經濟研究院WTO及RTA中心副執行長李淳研判，美國公布清單到7月6日生效這段期間，美中並沒有高層次的對話，尤其第一階段的清單並沒有達到美中各自目的，然而川普必須在年底選舉前拿出一定的成績，中國北京政府也了解這件事，近期應該會看到美中雙方尋求高層次對話的機會。

李淳認為，雙方也許會透過對話對目前的關稅清單做出妥協，但當美國年底選舉結束，川普又會考量其他政治目的而有所動作，長期來看，美中關係一定會演變為長期對抗的局面。

台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德也認同美中接下來還是會尋求協商機會的看法，因為美國還有更多目的要達成，如減少貿易逆差、「中國製造2025」喊卡等，既然中國目前沒有讓步，美國不可能就此班師回朝。

他也提醒，美中貿易戰不會僅止於此，單就目前的500億美元商品，美國不會以此為滿足、中國不會放在眼裡，雙方都明白這個事實，可以預見美國將以「擠牙膏」的方式對中國逐步進逼，而在美國有更明確的舉動之前，中國則先冷處理，以免一有所動作，反而讓川普有理由擴大戰線。