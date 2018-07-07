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貿易戰中國能撐多久 8月底前或有答案

2018-07-07 09:08中央社 上海6日電

中國在貿易戰中能撐多久？分析評估，8月底前會有答案。路透
中國在貿易戰中能撐多久？分析評估，8月底前會有答案。路透
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中國經濟學者分析，美國對340億美元中國產品加徵25%關稅，屬中國可控範圍，若貿易戰繼續升級，中國將受衝擊。至於中國在貿易戰中能撐多久，分析評估，8月底前會有答案。

中美貿易戰正式開打，中國的航太、資訊科技、汽車零件和醫療器材等品項，被列在美方關稅制裁清單。針對貿易戰對中國的影響，華中科技大學經濟學院國際經濟與貿易系教授陳波接受中央社記者採訪時，作上述表示。

美對中首波關稅制裁涉及的加徵關稅品項共818項，且有大量的零組件。陳波認為，目前很難去談個別行業所受到的衝擊，但只要是與制裁清單有關的產業，都會受影響，且替代性越高的，所受衝擊越大。

至於第一階段貿易戰對在陸設廠台商的影響，台灣貿易中心上海代表處首席代表張企申表示，上海一帶的台商主要是服務大陸內需市場，所以影響不大，但對工廠全移到大陸、且以美國為主要出口市場的台商來說，就會傷得比較重。

美國此次對中國的關稅制裁分成兩波，首先是對340億美元的中國產品課徵25%關稅。此外，還有160億美元的產品將另行宣布，加起來總共是500億美元，約占美國2017年自中國進口總額5050億美元的9.9%。

陳波表示，若從比例上看，500億美元不算是非常大，對中國的經濟增速影響為0.1%至0.2%，但從制裁規模看，已創下歷史紀錄。此外，這波關稅制裁只是貿易戰的一個開始，美方也威脅要再追加2000億美元。

陳波說，因此，美方目前亮出的500億美元關稅制裁對市場而言，還包括了後續可能會出現的2000億美元規模，這對市場帶來的強大心理壓力與後續影響，將超越中國在此次關稅制裁中可能面臨的經濟成長損失。

至於中美貿易戰的後續發展，陳波認為受兩個因素左右，最晚8月底就會明朗。首先，是7月中旬的歐盟高峰會上，歐盟國家對美國發起單邊貿易保護主義的態度；其次是，中國劍指美國農業州的關稅反制，對美國總統川普在期中選舉上能造成多少政治壓力。

陳波表示，如果歐盟願意和中國站在一起反制美國，且中國祭出的關稅反制撼動了共和黨的票倉，中國願意繼續打貿易戰的可能性就很大。若情況相反，中國將可能大規模地接受美國提出的經貿要求。

貿易戰關稅美中關係

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