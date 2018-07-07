美中貿易戰 北京急著想了解川普

2018-07-07 08:08 中央社 華盛頓6日專電



美國總統川普。美聯社 分享 facebook 美中貿易戰正式開打，為了知己知彼，百戰百勝，北京急著尋找華爾街與華府知情人士打聽美國總統川普的個性與想法，但結果不盡人意。

美國對中國貨品加徵懲罰性關稅，從美東時間6日凌晨零時1分生效。美國鎖定機械、電子產品與高科技設備，包括汽車、硬碟與LED等，對價值約340億美元（約新台幣1兆378億元）的中國貨品課徵25%關稅。中國也以牙還牙，對等值美國商品課稅，美中貿易戰正式開打。

隨著美中貿易衝突升高，北京當局也更急著對川普有更完整、深入的了解，希望能知己知彼。

美國新聞網站Politico今天報導，包括黑石集團（Blackstone Group）執行長蘇世民（Stephen A.Schwarzman）、摩根大通（JPMorgan Chase）集團執行長戴蒙（Jamie Dimon）、前美國財政部長鮑爾森（Hank Paulson）等與北京關係良好的企業與政界人士，都曾被北京徵詢，希望了解美國行政部門的貿易行動方針。

報導引述與這些企業高層與前政府官員熟悉的人士的話指出，他們試圖向北京說明川普政府的行動方針，但成效有限、也令人挫折，因為川普行動難以預期。

這些企業、政界人士，與中國國務院副總理、中共中央財經領導小組辦公室主任劉鶴與其他官員的會談，焦點集中在解釋川普政府不同官員對關稅議題看法的分歧。另方面，他們也試圖讓北京官員了解，為何川普有時看起來想要走向和解，但有時卻又準備展開貿易戰。

報導引述熟悉內情的華爾街高階主管的話指出，他們不是在為中國下指導棋，而是幫助北京了解誰是球員，各部門如何溝通，以及對川普的影響力。

這名主管也透露，中國在了解川普的過程中遭遇很大的障礙，他們無法理解為何川普與中國國家主席習近平在北韓議題達成共識並建立良好關係，卻又在貿易議題存在落差。中國知道最終必須讓步，卻不知道該做什麼讓步，也不知道誰才是川普的真正代言人。

與蘇世民親近的人士透露，蘇世民和北京有非常密切的商業與個人關係。也常就中國與其他議題與川普用餐並提出建議，但他自認不是很成功，不過他不會放棄避免貿易衝突的努力。

蘇世民、戴蒙、鮑爾森在內的許多人，正在努力協助北京當局找出與川普政府合作的可能，包括提出一系列適合雙方的改革方案。