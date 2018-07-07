史上最大 美中貿易戰開打

美中貿易戰6日正式開打。 路透 分享 facebook

美中貿易戰從口頭叫陣化為實際行動，美國於美東時間6日啟動對中國價值340億美元、818個類別的商品加徵25%關稅，發動中國所謂「經濟史上最大規模貿易戰」。

中國也於同日對同等規模的美國產品加徵25%的進口關稅。

經濟日報提供 分享 facebook

美國總統川普5日在空軍一號上向隨行記者表示，美東時間5日午夜一過，對中國商品的關稅生效。川普重申，未來幾周將決定對160億美元中國產品加徵25%關稅，之後還有更大的行動。

川普說，如果中國對美國報復，美國將再對2,000億美元中國產品加徵10%關稅；「2,000億之後我們還有3,000億伺候。只針對中國」。

美國對中國商品加徵關稅將是這波全球貿易戰迄今最重的一擊；川普向支持者兌現承諾，但極可能引發報復，衝擊全球經濟。貿易戰一旦進入新階段，將直接增加全球企業和消費者的成本，也將是川普就任美國總統以來風險最大的經濟賭注，可能引發擴散效應。

中國外交部6日下午舉行例行記者會，發言人陸慷表示，當美方對中方加徵關稅生效同時，中方對美方加徵關稅也已生效。

中國強硬表態，大陸商務部指出，美國的行為是貿易霸凌主義，阻礙全球經濟復甦步伐，大陸被迫做出必要反擊，並對受影響企業提供幫助。中方承諾不打第一槍，但為了捍衛國家核心利益和人民群眾利益，不得不被迫作出必要反擊。

美國企業界與農民備感憂慮。康乃爾大學中國經濟專家普拉薩指出，「不容置疑的是，美國貿易夥伴對川普提出的關稅威脅不僅要按照字面來看，還須嚴肅以對。全球兩大經濟體發動公開且醜陋的貿易戰，可能很難有所節制，或找到出口」。