貿易戰開打 美元、陸債躍新避險天堂

2018-07-07 00:54 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 任中原 ／綜合外電



美中貿易戰正式開打，金融市場風險因而升高。金融機構投資專家普遍認為美元是最安全的貨幣，美國公債及中國公債也可避險，傳統的安全天堂─黃金、日圓及瑞郎反而失色。

美國雖是挑起貿易戰的元兇，但美元卻成為全球投資人尋求避險的最佳貨幣，因為美國聯準會（Fed）正持續實施貨幣政策正常化。目前美元貨幣市場基金的利率約2%，優於主要貨幣。

Fed緊縮雖然也對美國公債不利，但一些投資人認為如果全球股市因為貿易戰而重挫，美國公債仍具有緩衝的價值。

滙豐私人銀行投資主管范卓雲表示，美元現在已是最受歡迎的安全資產，並建議買進新興市場美元債，因為殖利率會隨Fed緊縮而上升。

貿易戰中另一項抗跌標的是中國公債，部分是因為人民銀行放鬆貨幣政策，以防經濟成長受創。百達資產管理經理人建議投資人買進人民幣計價的中國公債。

至於傳統的安全資產─黃金、日圓及瑞士法郎，這次表現並不理想。金價過去三個月來跌逾5%，日圓對美元貶值約3%，瑞郎也貶值3%。三大安全資產蒙塵的原因相同，就是美元升值；同期間DXY美元指數上升約4.5%。

瑞銀全球財富管理投資長海菲爾表示，未來市場動盪會加劇。瑞銀建議繼續投資，但須考慮五種作法：注意替代性資產，對股票部位做避險，改善本身的信用品質，分散產業與國家風險，以及抱持較長期的投資理念。

摩根大通投資專家崔福斯建議投資人將眼光穿越貿易衝突，繼續聚焦於基本面。他偏愛成長展望堅實的新興市場，例如印度股市，但滙豐范卓雲表示，一旦貿易風暴增強，高風險資產應先勿考慮，美元貨幣市場基金是停放資金的良好場所，等到其他資產的價位具有吸引力時再重新投入。

興業銀行仍偏愛日圓等傳統避險工具；認為放空澳幣／日圓愈來愈具吸引力。