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Fed示警 貿易衝突傷美投資

2018-07-07 00:51經濟日報 編譯劉忠勇任中原林宸誼／綜合外電

美中貿易戰正式開打，Fed會議紀錄顯示，美國企業界愈來愈擔憂關稅措施可能造成的傷...
美中貿易戰正式開打，Fed會議紀錄顯示，美國企業界愈來愈擔憂關稅措施可能造成的傷害，並使一些企業主管凍結投資計畫。 美聯社
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美國聯準會（Fed）5日公布的6月會議紀錄指出，美國企業界愈來愈擔憂關稅措施可能造成的傷害，並使一些企業主管凍結投資計畫。

至於對大陸的影響，新華社報導，中國人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿認為，美中貿易戰已被討論了兩個多月，對經濟、行業和企業的影響基本上已經被消化，有些甚至被過度解讀，美中貿易戰正式開打，未必會對資本市場和匯率有多大的影響。

經濟日報提供
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聯準會會議紀錄顯示，由於「貿易政策不確定」，一些美國企業主管表示已經「縮減或延後」資本支出計畫，更多企業擔心貿易管制對未來投資的衝擊，「多數地區表示對國內外關稅和其他已提出的貿易限制對未來投資可能產生的不利影響，感到憂心」；「部分地區表明，因貿易政策不明，原訂的資本支出計畫不是縮減就是延後。」

原本可望受益的鋼鋁業者預料，因「沒有擴充產能的計畫」，價格可望上漲。農業界則擔心出口會遭到報復。

會議紀錄顯示，Fed更加重視貿易衝突對經濟的潛在負面影響，表示「鋼鋁業者預料關稅將使價格上漲，但並未計劃增加投資以擴張產能。 農業部門的現況有所好轉，但擔心農產品出口會受到（外國）關稅提高的衝擊」。

不過貿易憂慮仍未阻止Fed看好美國經濟。Fed不僅於6月再升息1碼，並將今年升息幅度預測從3碼提高到4碼，也預測第2季經濟成長將增強。但紀錄中也指出，勞工短缺與基本設施不足限制企業的擴張計畫。

Fed官員也強調殖利率曲線趨平的重要性，因為曲線趨平、甚至逆轉（短期殖利率高於長期），一向被視為經濟將陷入衰退的警訊。目前2年及10年期殖利率差距只剩28基點，是2007年7月來最低水準。

馬駿帶頭的研究團隊，用可計算一般均衡（CGE）模型，對貿易戰的各種影響進行定量測算，結果顯示，與基準情景（即沒有貿易戰情景）相比，500億美元規模的貿易戰會使大陸的GDP增速放緩0.2個百分點，這個估計已充分考慮出口減少對其他相關行業的第二輪、第三輪影響。對某些受到影響相對較大的行業，有關方面還會考慮必要的對沖措施，來降低貿易戰帶來的衝擊。

貿易戰Fed關稅

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