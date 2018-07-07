美5月貿易赤字降至18個月最低 對中逆差卻躍增

2018-07-07 02:11 中央社 華盛頓6日綜合外電報導



美國政府今天公布，拜大豆和商用飛機等出口大增之賜，5月美國貿易赤字縮小至18個月來最低水準。但美國對中國貿易逆差卻勁揚，凸顯全球前兩大經濟體美中之間的經濟緊張。

華府正和多國開打貿易戰之際，美國商務部公布，美國5月貿易逆差減少6.6%至431億美元，為2016年10月以來最低紀錄，歸功於出口額躍增至史上最高水準。

美國5月出口總額成長1.9%，來到2153億美元。進口總額則僅擴大0.4%，上升至2584億美元。

美國5月貨物出口額創下歷史新高紀錄，來到1442億美元，受惠於糧食和飼料出口達到歷來最高水準，其中大豆出口額大增20億美元。中國的大豆進口市場龐大，而大豆正是中國關稅威脅鎖定的項目之一。

跡象顯示，美國企業和農民試圖在中國對美國的報復性關稅生效前，趕緊將貨物出口到中國。或是美國進口商趕在美國調高關稅前，先加緊採購。

除了大豆以外，5月美國商用飛機和工業引擎外銷也都顯著成長。進口則以電信設備和電腦產品增幅最大。

不過，5月美國對最大貿易夥伴國家中國的貿易赤字卻增加12億美元，來到320億美元。

5月美國自中國貨物進口額較4月增加18億美元，上升至437億美元；對中國貨物出口額卻僅成長6億美元，來到117億美元。