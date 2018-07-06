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美中貿易戰開打 陸股收漲民眾挺國貨

2018-07-06 22:39中央社 華盛頓／北京6日綜合外電報導

美國對價值340億美元中國貨加徵25%關稅今天生效。陸股收盤未跌反漲。中國人民銀行官員表示，這波貿易戰影響已被消化。中國民眾也表示，將力挺政府，愛用國貨。

中國外交部今天宣布，報復關稅措施「即刻生效」，國營媒體新華社證實，北京也將對同等金額的美國貨課徵25%關稅。

儘管外界就貿易戰對美國經濟的影響提出警告，美國總統川普相信美國經濟可以在這場貿易戰中勝出。

但北京認為中國經濟已擴大聚焦內需，降低對出口的依賴，也可安然度過這場貿易戰風暴。

中國人民銀行貨幣政策委員會委員馬駿表示，美中貿易戰的第一拳對中國經濟的影響有限。

馬駿告訴新華社，規模500億美元的貿易戰將削減中國國內生產毛額（GDP）0.2個百分點。

馬駿說，這場貿易戰已經被市場討論了兩個多月，對經濟、行業和企業的影響，基本上已經被消化，有些甚至被過度解讀。

中國外交部發言人陸慷說：「我們最不想見到貿易戰，因為我們已經說過好多次，貿易戰中沒有贏家。」

美國關稅生效後，中國股市其實未跌反漲，基準上海綜合指數一度上漲約1%，深圳綜合指數也上漲超過1%。終場漲幅縮小，上海綜合指數收盤漲0.49%，深圳綜合指數收盤漲0.48%。

英大證券首席經濟學家李大霄表示，關稅的消息，股市早已反應，因此投資人不像之前那樣恐慌。

在北京街頭上，一些民眾擔心由於關稅的關係，物價可能上漲，但也下定決心在貿易戰中力挺政府。

在商店內購物的楊姓民眾說：「我會力挺國貨。我認為中國製的產品最好。」

北京政府批評美國的關稅措施，不啻是「向全世界開火」，並指出被加徵關稅的中國產品，多是有外資投資的公司，這些外資包括美國。

北京中國人民銀行上海

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