親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰開打
日毒氣案7嫌伏法
泰洞穴搜救奇蹟
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際
璀璨榮耀固特異

美中貿易戰開打 專家估戰線恐延至明年

2018-07-06 15:13中央社 紐約6日專電

美國今天起對340億美元中國貨品加徵25%關稅，主流媒體都以貿易戰開打形容，並有專家指出，由於美國經濟暫時感受不到貿易戰威脅，戰線可能延長到明年。

華爾街日報在題為「美中貿易戰開打」的報導中引述未具名中方官員表示，中國國家主席習近平已指示各級政府為全面貿易戰做好準備。南京大學國際關係研究院院長朱鋒直言，美國總統川普以關稅威脅，對北京構成前所未有的挑戰。

華府智庫布魯金斯研究所（BrookingsInstitution）資深研究員杜大偉（David Dollar）認為，美國經濟狀態正佳，不大可能立即感受到貿易戰帶來的壓力，因此美中貿易戰至少會延續到明年。

川普前任首席策士巴農（Steve Bannon）以「歷史性的一天」形容美國凌晨起對340億美元中國貨品加徵關稅。他說：「中國過去20年都在跟我們打貿易戰，現在終於有人挺身而出還擊。」

由於市場早有心理準備，美股5日似乎未受貿易戰開打影響，道瓊工業指數上漲0.8%，收2萬4357點；標準普爾500指數上漲0.9%，收2737點。

報導表示，對中國貨加徵關稅前，美國早已處在1930年代經濟大蕭條以來規模最大的貿易戰，與多國爆發貿易糾紛。

華府智庫皮特森國際經濟研究所（PetersonInstitute for International Economics）貿易專家鮑恩（Chad Bown）估計，今年初以來，美國及其貿易夥伴已經或即將對總值1650億美元的進口品加徵關稅。除對中國貨加徵關稅，美國還鎖定外國洗衣機、太陽能板、鋼鋁製品，多國也以關稅反擊。

美國對中國首波340億美元貨品加徵關稅，包含汽車零件、電子零組件、發動機零件、壓縮機和其他機械；第2波160億美元貨品預計8月加徵關稅。川普政府小心翼翼，不讓太多進口美國的消費財被課更多關稅，官員認為應能淡化消費者反應。

紐約時報指出，全球前兩大經濟體貿易戰顯著升級，恐損害兩國企業和消費者。

中方先前揚言將祭出「同等規模、同等力度」的徵稅措施反擊美國，並已列出首波340億美元貨品清單。中國商務部當地時間6日中午以發言人名義聲明指出：「中方承諾不打第一槍，但為了捍衛國家核心利益和人民群眾利益，不得不被迫作出必要反擊。」

經濟學家表示，川普的貿易戰將拉高美國產業成本，恐危及川普長期表示想保護的製造業就業機會，關稅墊高的成本最終也會從供應鏈逐步轉嫁到美國消費者身上。

目前還不清楚美中貿易戰要如何結束，外界也不知是否可能收場。川普不斷威脅之際，北京多次誓言還擊，雙方談判停擺，除非其中一方先讓步，否則長期鬥爭恐難避免。兩國目前未安排官員磋商，川普政府內部對貿易戰走向也意見分歧，美中貿易爭端似乎愈來愈難迅速解決。

美國今天起對340億美元中國貨品加徵25%關稅，貿易戰開打。 Ingimage
美國今天起對340億美元中國貨品加徵25%關稅，貿易戰開打。 Ingimage
分享

川普北京

相關新聞

大陸海關已對部分自美國進口商品 實施加徵關稅

2018-07-06 14:50

貿戰波及 陸客來美拒簽率飆升

2018-07-06 13:37

美發起全球貿易戰 重大事件時間序列

2018-07-06 15:29

美中貿易開戰 全球產業焦慮不已

2018-07-06 15:06

美中貿易戰開打／川普威脅加碼：5千億美元關稅等著

2018-07-06 14:12

中美貿易戰開打 黃偉哲：冰山撞過來避無可避

2018-07-06 13:53

貿易戰 南美、歐洲坐收漁利

2018-07-06 13:33

貿易戰 華商憂延燒受波及

2018-07-06 13:32

美中關稅互相傷害 全球蒙陰影台灣也心驚

2018-07-06 13:27

美加徵關稅啟動 陸商務部：將向WTO通報

2018-07-06 12:49

滿載美國大豆的船狂飆衝向大陸 沒躲過加徵關稅

2018-07-06 12:47

中美貿易戰 美駐港總領事：希望對港影響小

2018-07-06 12:46

中國反擊美關稅 學者：貿易戰可能成為期中選舉致勝球

2018-07-06 12:36

中美貿易戰開打 中共商務部：將向世貿組織通報

2018-07-06 12:14

關稅？部分美企這樣備戰：工廠關燈但機器繼續運轉

2018-07-06 12:11

中美貿易戰開打 港媒：台韓新加坡最傷

2018-07-06 11:19

環時：或許只有打一打 川普政府才能理清思路

2018-07-06 11:18

王毅訪歐：大陸在反單邊主義前沿 不欲有人背後打冷槍

2018-07-06 11:09

中美貿易戰將開打 陸2官媒批美充斥冷戰思維

2018-07-06 11:05

貿易戰開打前 中國官方密集表態

2018-07-06 10:51

中美貿易戰攤牌 陸學者提八條應戰建議

2018-07-06 10:49

美中貿易戰前 川普再喊加碼

2018-07-06 10:36

美中貿易戰開火 4劇本看如何演變

2018-07-06 10:15

馬駿：500億美元貿易戰對大陸經濟影響有限

2018-07-06 09:58

川普玩真的 美中貿易戰今午開打

2018-07-06 09:53

FT：川普打貿易戰 仍有六大軟肋

2018-07-06 09:51

美中貿易戰川普能贏否 8大看點分析

2018-07-06 09:42

Fed會議紀錄：川普貿易戰已傷害美國投資

2018-07-06 08:48

Fed示警 貿易爭端恐打擊企業投資和信心

2018-07-06 08:33

美中貿易戰開打 川普：陸可能面臨五千億美元關稅

2018-07-06 08:29

台灣央行解讀：川普來硬的 為期中選舉

2018-07-06 00:20

陸：美啟動徵稅 即刻反擊

2018-07-06 00:20

終端產品若加稅 「對台影響大」

2018-07-05 23:56

中美貿易開戰 全球剉咧等

2018-07-05 23:56

美中貿易戰倒數計時 7重點看中國如何應戰？

2018-07-05 21:18

全球最大黑天鵝就是他！川普戰中國 都是為了選票

2018-07-05 20:12

川普秀貿易拳頭 關鍵在美中科技冷戰

2018-07-05 19:47

中美「交火」前夕 北京：絕不打貿易戰第一槍

2018-07-05 19:28

美中加徵關稅大戰 川普將開第一槍

2018-07-05 19:22
看更多

熱門文章

不斷更新／日奧姆真理教主麻原彰晃和幹部共7人 今晨執行死刑

2018-07-06 09:45

川普玩真的 美中貿易戰今午開打

2018-07-06 09:53

日本用絞刑台灣開槍打 台日執行死刑比一比

2018-07-06 10:35

2018韓國小姐獲好評 網友驚豔「終於不是複製人」

2018-07-06 11:11

中美貿易戰開打 中共商務部：將向世貿組織通報

2018-07-06 12:14

泰國受困少年聽到狗吠雞鳴 可能有通道直通地表？

2018-07-05 17:28

號稱可得教主能量 奧姆真理教徒飲麻原血、與麻原上床

2018-07-06 10:38

東京毒氣殺13人麻原彰晃今處死 宅神：反觀台灣...

2018-07-06 08:16

媽媽在背後很火！姊妹鏡頭前熱舞 媽媽拿拖鞋開扁

2018-07-05 17:25

驚！13受困者尚未救出 泰國1名退休海豹部隊成員喪生

2018-07-06 12:04

澳洲男自家後院被絆倒 意外發現地下有金礦

2018-07-06 09:59

美中貿易戰開打 川普：陸可能面臨五千億美元關稅

2018-07-06 08:29

影／救援行動首傳罹難！1分半了解泰受困13人多難救

2018-07-06 12:21

美中貿易戰倒數計時 7重點看中國如何應戰？

2018-07-05 21:18

金正恩 提拔「萬古逆賊」張成澤心腹

2018-07-05 23:42

想盜獵犀牛反遭獅群分食 殘留遺骸「不確定有幾人」

2018-07-06 10:16

「鋼鐵人」穆斯克主動接洽泰國政府 願協助救援受困坑洞學生

2018-07-06 07:06

關稅？部分美企這樣備戰：工廠關燈但機器繼續運轉

2018-07-06 12:11

川普大力痛打哈雷有梗！ 謝金河這樣分析

2018-07-05 16:45

滿載美國大豆的船狂飆衝向大陸 沒躲過加徵關稅

2018-07-06 12:47

FT：川普打貿易戰 仍有六大軟肋

2018-07-06 09:51

全球最大黑天鵝就是他！川普戰中國 都是為了選票

2018-07-05 20:12

東京地鐵毒氣攻擊案 奧姆真理教主麻原彰晃已處死

2018-07-06 08:23

中美貿易戰開打 港媒：台韓新加坡最傷

2018-07-06 11:19

Fed會議紀錄：川普貿易戰已傷害美國投資

2018-07-06 08:48

德蕾莎修女慈善機構涉嫌販嬰 3人被捕

2018-07-05 23:34

全球大學排名 史丹福第二、加州理工第四

2018-07-05 16:40

日本今絞死麻原彰晃等7人 台灣已2年2月未執行死刑

2018-07-06 09:33

日關西降歷史性豪雨釀1死 京都16萬人撤離

2018-07-05 21:49

中美貿易開戰 全球剉咧等

2018-07-05 23:56

馬達加斯加野生香蕉 列入滅絕清單

2018-07-05 22:27

運送氧氣瓶意外 泰國洞穴救援潛水員身亡

2018-07-06 11:57

普吉島外潛水船翻覆 數十人仍失蹤

2018-07-05 22:07

印航改台灣名稱 印度外交部：符合國際規範

2018-07-05 22:15

美歐汽車關稅戰有解 歐股漲

2018-07-06 00:17

中美貿易戰攤牌 陸學者提八條應戰建議

2018-07-06 10:49

醜聞纏身 美環保署長普魯特請辭

2018-07-06 04:42

暴雨將至 泰國抽水搶救困洞師生

2018-07-05 23:54

泰國普吉島翻船 數十名大陸觀光客失蹤

2018-07-06 08:50

環時：或許只有打一打 川普政府才能理清思路

2018-07-06 11:18
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top