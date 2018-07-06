美中貿易戰開打 專家估戰線恐延至明年

2018-07-06 15:13 中央社 紐約6日專電



美國今天起對340億美元中國貨品加徵25%關稅，主流媒體都以貿易戰開打形容，並有專家指出，由於美國經濟暫時感受不到貿易戰威脅，戰線可能延長到明年。

華爾街日報在題為「美中貿易戰開打」的報導中引述未具名中方官員表示，中國國家主席習近平已指示各級政府為全面貿易戰做好準備。南京大學國際關係研究院院長朱鋒直言，美國總統川普以關稅威脅，對北京構成前所未有的挑戰。

華府智庫布魯金斯研究所（BrookingsInstitution）資深研究員杜大偉（David Dollar）認為，美國經濟狀態正佳，不大可能立即感受到貿易戰帶來的壓力，因此美中貿易戰至少會延續到明年。

川普前任首席策士巴農（Steve Bannon）以「歷史性的一天」形容美國凌晨起對340億美元中國貨品加徵關稅。他說：「中國過去20年都在跟我們打貿易戰，現在終於有人挺身而出還擊。」

由於市場早有心理準備，美股5日似乎未受貿易戰開打影響，道瓊工業指數上漲0.8%，收2萬4357點；標準普爾500指數上漲0.9%，收2737點。

報導表示，對中國貨加徵關稅前，美國早已處在1930年代經濟大蕭條以來規模最大的貿易戰，與多國爆發貿易糾紛。

華府智庫皮特森國際經濟研究所（PetersonInstitute for International Economics）貿易專家鮑恩（Chad Bown）估計，今年初以來，美國及其貿易夥伴已經或即將對總值1650億美元的進口品加徵關稅。除對中國貨加徵關稅，美國還鎖定外國洗衣機、太陽能板、鋼鋁製品，多國也以關稅反擊。

美國對中國首波340億美元貨品加徵關稅，包含汽車零件、電子零組件、發動機零件、壓縮機和其他機械；第2波160億美元貨品預計8月加徵關稅。川普政府小心翼翼，不讓太多進口美國的消費財被課更多關稅，官員認為應能淡化消費者反應。

紐約時報指出，全球前兩大經濟體貿易戰顯著升級，恐損害兩國企業和消費者。

中方先前揚言將祭出「同等規模、同等力度」的徵稅措施反擊美國，並已列出首波340億美元貨品清單。中國商務部當地時間6日中午以發言人名義聲明指出：「中方承諾不打第一槍，但為了捍衛國家核心利益和人民群眾利益，不得不被迫作出必要反擊。」

經濟學家表示，川普的貿易戰將拉高美國產業成本，恐危及川普長期表示想保護的製造業就業機會，關稅墊高的成本最終也會從供應鏈逐步轉嫁到美國消費者身上。

目前還不清楚美中貿易戰要如何結束，外界也不知是否可能收場。川普不斷威脅之際，北京多次誓言還擊，雙方談判停擺，除非其中一方先讓步，否則長期鬥爭恐難避免。兩國目前未安排官員磋商，川普政府內部對貿易戰走向也意見分歧，美中貿易爭端似乎愈來愈難迅速解決。