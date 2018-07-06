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貿戰波及 陸客來美拒簽率飆升

2018-07-06 13:37世界日報 記者楊青／洛杉磯報導

中美貿易戰劍拔弩張，對暑假中國來美旅遊已受影響。不僅大批旅遊簽證被拒，不少商務考察同樣受阻。往年暑期忙得不可開交的旅遊業，今年不少華人業者無奈在辦公室吹空調，想忙都不行。

每年暑期都是中國父母帶孩子來美國旅遊度假和商務考察的高峰期，在美的中國公民特別是留學生也相繼出遊。旅遊大巴出租業者鹿強表示，原來以為今年暑假會像往年一樣非常忙，沒想到一個月前原訂的合同紛紛取消，原因是旅遊團簽證被拒無法來美。據他了解，旅遊簽證拒簽率之高很罕見，其中又以中國三線以下城市的拒簽率更高。最令人匪夷所思的是，不少已交錢辦好展位準備前來美國參展的中國商務團也遭拒簽。

鹿強表示，往年進入7月，他的公司旅遊大巴一車難求，而且七天連軸轉。但今年目前為止，至少三分之一大巴還在停車場。

中國駐美大使館日前在官網發布警訊，提醒暑假來美旅遊的中國公民，注意美國「治安不靖，槍擊、搶劫、盜竊案頻發」。儘管中國外交部發言人在例行記者會上表示中國外交部和中國駐外使領館有義務和職責提醒中國公民往訪國家或地區可能出現的一些風險，但時間落在中美關係罕見緊張狀態下，引發種種猜測。

據美國商務部數據，2017年中國來美旅遊人數300萬人次，這個數字在過去五年內穩定增長。其中中國到洛杉磯的遊客，前年和去年均超過100萬人次，創下洛杉磯中國遊客人數新高。美國商務部下屬的國際貿易管理局（ITA）今年早些時候曾預計2018年中國來美訪客將比去年增長7%左右，超過320萬人。不過以洛杉磯華資旅遊業者的感受，今年中國訪美人數絕不會超過去年。

美中旅遊協會會長許承武5日表示，這幾年中國到境外遊人數一直保持驚人的數字，平均一年有2億人次出境旅遊，雖然其中前往新、馬、泰和韓國、日本等周邊國家的占七成左右，但來美旅遊的大陸遊客是年勝一年。許承武表示，即便沒有中國大使館的旅遊安全提醒，今年至今為止中國來美旅遊的人數已較去年明顯減少。事實上早在今年3月22日美國對中國首次提出貿易逆差問題，美國駐中國的五大領事館已加嚴了對中國公民來美簽證的審核，無論是個人旅遊還是參加各種會議的代表團，拒簽率均比去年同期高，而且很多拒簽沒有任何理由。他表示，今年暑假之前華人孩子的畢業典禮、暑期家庭來美旅遊等等，雖然還是有，但遠沒有預想那麼好。

美中文化交流協會會長林旭，以往每年暑假都要接待大批中國青少年夏令營團，今年卻相當清閒，「到目前為止，少了至少三分之一」。他表示，許多夏令營團5、6月份前往美國駐華領事館簽證，但不少孩子都沒能夠通過。不過他也認為，除了拒簽率增加，一些中國民眾確實也對美國近期的治安和中美關係的氣氛心存陰影，於是改變今年暑期來美計畫。

部分旅遊業者表示，他們已主動和中國團溝通，希望他們不要在目前中美貿易戰形勢未明朗之前去申請簽證，避免可能被拒簽留下不良紀錄。

示意圖。中美貿易戰劍拔弩張，對暑假中國來美旅遊已受影響。不僅大批旅遊簽證被拒，不...
示意圖。中美貿易戰劍拔弩張，對暑假中國來美旅遊已受影響。不僅大批旅遊簽證被拒，不少商務考察同樣受阻。圖／ingimage
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