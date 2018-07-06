Fed會議紀錄：川普貿易戰已傷害美國投資

2018-07-06 08:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



聯準會（Fed）公布的會議紀錄引述業界消息指出，美國引發的貿易戰已傷害到投資，不利資本支出。

Fed周四發布聯邦公開市場委員會6月12至13日的會議紀錄中說：「多數地區表示對國內外關稅和其他已提出的貿易限制對未來投資可能產生的不利影響，感到憂心。」「部分地區表明，因貿易政策不明，原訂的資本支出計畫不是縮減就是延後。」

這個在三周前開會討論的會議紀錄顯示，原本可望受益的鋼鋁業者預料，因「沒有擴充產能的計畫」，價格可望上漲。農業界則擔心出口會遭到報復。

不過會議紀錄顯示，「與會者普遍認為，由於經濟已經非常強勁，通膨料在中期內保持在2%，因此繼續逐步將聯邦基金利率的目標範圍提高至達到或略高於他們對2019年或2020年長期水平的估計可能是合適之舉」。

在本次Fed政策會議上，決策者一致決定實施今年的第二次升息，將基準利率上調至1.75%-2%的目標範圍，並將對今年升息次數的中值預測從今年3月份時的三次上調至四次。