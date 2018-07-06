美中貿易戰開打 川普：陸可能面臨五千億美元關稅

2018-07-06 08:29 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國總統川普。聯合報系資料照 分享 facebook

美國對價值約340億美元自中國大陸進口商品加徵關稅，於美東時間6日凌晨生效，中方也將採取反制舉措；美中貿易戰正式開打，推升全球貿易緊張，而這可能只是第一步，因為川普5日表示，美國可能對價值超過5000億美元的中國大陸進口商品加徵關稅。

川普在蒙大拿州一場造勢活動致詞指出，對自中國大陸進口價值500億美元商品加徵關稅，「還有另外2000億美元等著」。

川普稱，他非常尊重中國大陸國家主席習近平，但是美中貿易逆差龐大，必須採取行動，這不是自由貿易。

在此之前，川普赴蒙大拿州途中接受媒體提問時指出，若北京報復美國，則考慮對價值5000億美元的大陸進口商品徵收額外關稅。

根據川普的隨行記者轉述，川普談及對大陸關稅措施時說，首先340億美元，兩周內又有另外160億美元，還有暫時擱著的2000億美元，而2000億美元後，還有暫擱的3000億美元；川普還說，這是針對中國大陸。

川普日前接受採訪時曾說，若美中未達協議，對中關稅可能會高達5000億美元。

中國大陸商務部新聞發言人高峰當地時間5日舉行例行記者會表示，美方挑起這場貿易戰，中方不願打，但為了維護國家和人民利益，必要時不得不打；中方絕不打第一槍，但如果美方實施徵稅措施，中方將被迫進行反制。

高峰還說，注意到美方近日再次威脅，要對中方全部5000億美元輸美產品徵稅，這種舉著關稅大棒四處要挾的貿易霸凌主義，是逆時代潮流的。

高峰表示，中方既不會在威脅和訛詐面前低頭，也不會動搖捍衛全球自由貿易和多邊體制的決心。

美國政府上個月15日宣布，要對價值500億美元的大陸商品徵收25%關稅，且分批實施，第一批340億美元自7月6日生效；中方隨即宣布，對美國祭出總價值340億美元的懲罰性徵稅。

面對中方提出反制措施，川普上個月18日透過聲明表示無法接受，稱若中方不改變其不公平貿易舉措，且堅持推進最近宣布對美的關稅措施，則美方將對價值2000億美元的大陸進口商品加徵額外關稅。