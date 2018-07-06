Fed示警 貿易爭端恐打擊企業投資和信心

2018-07-06 08:33 中央社 華盛頓5日綜合外電報導



美國總統即將對全球貿易戰開出決定性一槍之際，美國中央銀行官員今天示警，關稅和貿易政策帶來的風險和不確定性，可能對強勁的企業信心和投資造成破壞。

距離美國正式對價值數百億美元中國貨課徵高額關稅還有幾個小時前，聯邦準備理事會（Fed）以企業對國、內外貿易政策憂慮加深，以及鋼鋁等物價上漲為由，在一份報告中提出警告。

聯準會現致力在不引燃通膨下持續推動經濟成長，但考量到美國已就鋼鋁和其他貨品課徵關稅，如今在聯準會的未來展望中已見到新的憂慮徵兆。

中國已誓言對等值美國貨施以報復性措施，跟隨加拿大、墨西哥和歐洲聯盟反擊川普貿易手段而引發全球貿易戰的前例。

根據聯準會在6月12至13日會議紀錄，聯準會當時調高基準利率，為今年來第2度，並表示官員認為持續逐步升息將是「合適」之舉。

制定利率的聯邦公開市場委員會（FOMC）上月暗示，今年可能再調高利率兩次以抑制物價上漲壓力，讓金融市場感到意外。不過聯準會表示，逐步升息腳步仍能讓經濟持續擴張且創造更多就業機會。

然而，貿易爭端讓聯準會對未來展望，增添了不安的訊號。