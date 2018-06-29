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汽車維修該選原廠或外廠？業務從三大角度分析優劣

全球化趨勢逆轉 企業紛回歸在地化

2018-06-29 14:07世界日報 記者洪啟原／綜合報導

華爾街日報指出，全球化趨勢正在反轉，愈來愈多企業將回到在地生產。 記者張加攝影
華爾街日報指出，全球化趨勢正在反轉，愈來愈多企業將回到在地生產。 記者張加攝影
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世界各地的全球化齒輪正在反轉。許多企業花了數十年的時間，將生產的每一個步驟根據各地的資源外包出去，不論是勞工、基礎設施或實用技能還是關鍵知識(know-how)，都能挑選出最佳地點。

然而，如今隨著貿易壁壘提高，這些企業正在想辦法再次落實在地化生產。哈雷機車(Harley-Davidson)打算把部分生產線移出美國，以規避歐洲的報復性關稅，只是冰山一角。

德國車廠現在會從德國出口特定車款的汽車到美國，並從美國出口其他車款的車到中國，但若美國對德國製汽車開徵關稅，而中國對美國製汽車課徵關稅，這種做法就不合理了。

空中巴士(Airbus)上周也警告，在英國退出歐盟後，其英國營運將受威脅，因為空巴倚賴歐盟的單一監管標、以及零件可在歐盟內跨國自由流通等優勢。加拿大飛機製造商龐巴迪(Bombardier)則說，往後可能會在美國阿拉巴馬州組裝飛機、而非加拿大，以躲避美國的關稅。

隨著企業為了服務當地市場而重新調整供應鏈，新創造的就業與流失的就業最後可能打平，實際成本卻比較難捉摸：消費者的選擇變少了，但價格提高了。

在全球化普及前，跨國企業按往例都會在銷售的市場當地生產，以規避高額關稅，但這也意味著低產量、高成本。

在貿易壁壘和運輸成本降低後，跨國供應鏈逐漸成形。美國及加拿大在1965年簽署汽車協定(Auto Pact)後，兩國的汽車產業合而為一，北美自由貿易協定(NAFTA)則把供應鏈擴充到墨西哥。

1996年的資訊科技協定(ITA)建立了資訊科技產品的全球自由貿易，促使複雜供應鏈的發展，串聯起美國、歐洲及日本的設計師和工程師，以及全東亞的製造商。

當然面對環境的快速改變，花費多年建立起來的供應鏈，無法在一夜之間改弦易轍，企業還是希望保護主義終將走到死胡同，全球化的思維再次確立，但無庸置疑的是，愈來愈多企業都在著手準備備案，而且跟哈雷的做法很類似。

加拿大歐盟德國
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