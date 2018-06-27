白宮贊成更嚴格監管外資 擴大CFIUS職權

2018-06-27 23:29 中央社 華盛頓27日綜合外電報導



美國總統川普。路透 分享 facebook

美國總統川普今天表示，他贊成對外國企業投資美國敏感科技加強限制，並對相關產品實施出口管制，但他還是沒有針對中國實施特定限制。

在一項報告對中國貿易和投資行為提出「非常嚴重質疑」後，川普認定，國會擴大美國外來投資審查委員會（CFIUS）權力的計畫是「保護重要科技的最佳方法」。

川普發表聲明說，如果國會沒有通過足夠強而有力的法案以保護「美國最珍貴的科技和智慧財產」，他將採取進一步行動。

彭博報導，川普先前曾暗示，他可能會採取對抗性較低的措施，來限制中國投資美國的敏感科技，他可能會仰賴美國外來投資審查委員會審查，外資收購是否對國家安全構成風險。

川普昨天在白宮發表談話，似乎與財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）的主張一致。川普政府內部已就如何防止中國取得美國智慧財產出現了爭論。

川普3月下令財政部，衡量限制中國投資美國企業的選項。5月時，他說美國「將對收購與工業重要技術相關的中國個人和實體，實施特定的投資限制，並加強出口管制」。

中國商務部今天發表聲明說，正密切關注情勢發展，並將評估此事對中國企業的潛在影響。

川普政府官員對如何限制投資意見分歧，梅努欽贊成藉重美國外來投資審查委員會（CFIUS），這個委員會審查外資收購美國企業是否會帶來國家安全風險。其他人則主張採用比較激進手段，宣布經濟緊急狀態，動用鮮少動用的1977年「國際緊急狀態經濟權力法」（International Emergency Economic Powers Act）。

川普說：「我們擁有世界上最了不起的科技，大家會抄襲和竊取，但我們有了不起的科學家，我們有了不起的大腦，我們必須加以保護。這件事可以透過CFIUS來做，我們有很多事情都可以藉助這個機構完成。」

川普說，中國不是唯一遭到投資限制的國家，呼應了梅努欽24日的說法，當時梅努欽否認彭博新聞和「華爾街日報」（Wall Street Journal）的報導。

川普說：「不只中國而已，我們不希望外人進來。我們是個非常聰明的國家，我們的矽谷有最棒的人才，我們不想讓中國或其他國家染指。」