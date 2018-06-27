川普誓言保護美國技術 暫不針對中國

2018-06-27 22:02 中央社 華盛頓27日專電



美國總統川普今天表示，美國國會立法加強外國投資規範，為打擊威脅關鍵技術的行為提供強有力的工具。但有官員表示，不會以行政手段來管制，這被視為對中國採取溫和立場。

美國聯邦眾議院昨天以400票對2票懸殊比數，通過「外國投資風險審查現代化法案」（ForeignInvestment Risk Review Modernization Act，FIRRMA），擴大美國外來投資審查委員會（CFIUS）職權。法案反映民主、共和兩黨有關中國試圖取得美國科技的疑慮，參議院稍早也通過類似法案。

川普今天在新聞稿指出，國會立法提供行政部門有力的工具，打擊任何試圖威脅美國關鍵技術、國家安全與掠奪性的投資行為。完成立法後，會要求各部門及時並嚴格執行，以解決301條款關於外國投資美國關鍵技術的問題。

他也表示，若國會未能通過強而有力的FIRRMA法案，保護美國技術與智慧財產權，他會指示行政部門採取新措施，並在全球執行。不過川普沒有透露新措施方向，新聞稿也未提到中國。

美國資深官員在電話記者會表示，利用現有法律，而非行政手段保護美國技術是最好的方法。官員也透露，商務部將評估目前的出口制度，做必要調整。

官員強調，新限制措施目的在保護美國技術，並非懲罰或施壓任何特定國家，並重申川普多次表示願與中國國家主席習近平對話的立場。

美國媒體普遍認為，這意味著白宮不會以行政手段對中國採更嚴格限制措施，而是選擇較溫和的方式處理中國投資限制。