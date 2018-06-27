川普重砲批哈雷出走 威州長搬出鴻海救援

2018-06-27 10:15 中央社 威斯康辛州麥迪遜26日綜合外電報導



美國總統川普。路透 分享 facebook 美國總統川普推文抨擊哈雷機車將把部分產品製造基地遷移海外，威斯康辛州長華克避免和川普正面槓上，在推文中搬出鴻海在威州設廠生產最先進產品，試圖轉移焦點。

美聯社報導，威斯康辛州長華克（Scott Walker)對哈雷大衛森公司（Harley-Davidson）重型機車的熱愛和他的政治生涯密不可分，但現在他必須小心翼翼地應付川普總統對這家公司的激烈批評。

川普今天推文說，哈雷大衛森公司若執意將部分產品製造基地移至海外，「將會是一場結束的開端－他們投降，他們退出！以往光環將不再，他們將被以前所未見的方式課稅」。川普指的是哈雷海外生產的重機運回美國銷售時，將面臨的關稅。

華克在這個議題上，避免和川普針鋒相對，而是一再表示，對威州製造商和農民來說，沒有關稅最好。他沒說要如何進一步推動這項政策，他的發言人也只是重複華克的立場。

華克本身擁有一輛2003哈雷道路之王（2003Harley Road King），他曾騎著這輛重機在威州穿梭，推廣旅遊觀光，也推動自己的政治生涯。

華克2015年正式宣布參選總統的頭一週，幾乎半數的造勢場子都辦在哈雷機車店鋪。當年辯論會上，穿著重機長靴的華克表示， 一旦當選總統，他的秘勤任務代號將是「哈雷」( Harley）。

川普曾在競選期間拿華克對重機的熱愛開玩笑說:「很抱歉！對我來說，他看起來一點都不像重機騎士。」

川普本週將現身威州，至於川普抨擊哈雷的推文可能會讓兩人會面氣氛尷尬，特別是如果川普又再開砲。華克今天試圖轉移各界注意，沒提哈雷，而是推文表示：「鴻海集團最先進的產品將在美國製造，令人感到驕傲的是在威斯康辛州。」