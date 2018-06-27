美投資限制針對中國？ 川普：不只中國

2018-06-27 05:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國即將祭出的投資限制措施，究竟是僅針對中國大陸，還是對所有竊取美國技術的國家，川普政府官員說法不一致，但總統川普26日給了答案：「不只中國」。

華爾街日報等媒體近日報導，川普擬限制大陸投資美國高科技企業，並擴大限制技術出口至大陸，預計本周宣布新措施，目標是阻撓「中國製造2025」計畫。

財政部長米努勤25日推文反擊，稱華爾街日報、彭博相關報導是「假新聞」，即將公布的措施並非只針對中國大陸，而是對所有想要竊取美國技術的國家；川普貿易顧問納瓦羅接受媒體訪問時卻說，財政部要提交給總統川普的評估報告，僅針對中國大陸，並不包括其他國家。

川普26日在白宮被問及是否對中國大陸實施投資限制措施，川普回應，不只是中國大陸；川普進一步解釋表示，美國不希望中國大陸或其他國家（竊取美國技術），彭博、華爾街日報報導有誤，可能是洩密者不知情，或洩密者根本不存在。

川普指出，美國想要保護企業，不能讓他人竊取美企的技術，可以透過外國投資委員會（CFIUS）達成。