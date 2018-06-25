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貿易戰當頭 陸媒被下令：別提中國製造2025

2018-06-25 22:49中央社 台北25日電

綜合外媒報導及網傳文件，中國官方開始淡化「中國製造2025」的宣傳，陸媒短期內更...
綜合外媒報導及網傳文件，中國官方開始淡化「中國製造2025」的宣傳，陸媒短期內更可能不再提起「中國製造2025」。圖／ingimage
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「中國製造2025」計劃引起西方側目，被認為是美中貿易戰的導火線之一。綜合外媒報導及網傳文件，中國官方開始淡化「中國製造2025」的宣傳，陸媒短期內更可能不再提起「中國製造2025」。

路透社今天稍早以「擔心川普扣扳機，中國開始淡化（downplaying）『中國製造2025』」為題報導，中國消息人士透露，因應美國近來猛烈的貿易戰攻勢，加上中國學界的建議，已開始淡化對「中國製造2025」的宣傳。

報導引述數據資料統計，中共官媒新華社今年1至5月累計提到「中國製造2025」超過140次，但在6月5日以後卻幾乎銷聲匿跡。

更明顯的是，5月28日在北京舉行的中國科學院、中國工程院院士大會上，與會發表演講的中國國家主席習近平，隻字未提「中國製造2025」的字眼。

消息人士透露，部份中國官員認為，官方公開強力推動「中國製造2025」是個錯誤，使中國因此增加了國際壓力，官方正為「中國製造2025」引起的反彈調整策略。

更有中國官媒記者透露，他們曾被告知在報導中不要使用「中國製造2025」一詞。然而，中國國務院新聞辦公室則未對這一指示作出回應。

除上述報導，中國網路今天傍晚更流傳一份疑似官方下達的文件截圖，抬頭是「宣傳口通知」。其中最後一點「再次強調不再使用『中國製造2025』，否則究責」。不過，這份截圖隨後就被網管刪除。

根據網友及媒體留存截圖，這項通知強調美中貿易戰「三不轉」：不轉載美國總統川普、政府發言人及官員的言論；不轉載美國媒體關於貿易戰的報導評論；等商務部回應後再刊登。

通知還要求各陸媒，採訪各部門推薦的經濟專家，展示經濟持續穩定向上；要做好持久戰準備，不要跟隨美方表態起伏，淡化股市與貿易戰關係；不要向川普粗俗攻擊，演變成罵戰；輿論要把握好尺度，不升級、不擴大範圍，要「精準、精細化打擊」。

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