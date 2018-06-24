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美中貿易戰 德媒：陸招數多，美企會吃虧

2018-06-24 18:00中央社 台北24日電

針對美中貿易戰，德國經理人雜誌日前發表評論指出，美國自認徵收懲罰性關稅可使中國就範，但中國知道如何戳中外國企業的痛處，包括運用民眾抵制、法規限制等方式，日企和韓企都吃過虧。

隸屬德國明鏡週刊（Der Spiegel）集團的經理人雜誌（Manager Magazin），日前發表專欄作家希恩（Wolfgang Hirn）撰寫的「別惹中國龍」（Reize denDrachen nicht）文章，提到上述內容。

文章指出，在美中貿易戰中，美國人只盯著關稅一項，且現在就開始以勝利者自居。按照美國人的簡單邏輯，由於貿易逆差，美國可以徵收懲罰性關稅的中國產品價值達5000億美元，比中國可以對美國報復、但價值僅1300億美元的商品多得多。

但文章直指，「世界貿易可不是這麼簡單」，美國這種做法「過於短視」。由此可見，華盛頓主管經貿者「都是一些外行」，「北京那邊的才是戰略家」。

這篇文章指出，中國手裡的牌可遠遠不止懲罰性關稅這一張。中國幾乎可以完美地掌握「從小處扎針」的貿易政策手段，「他們知道該怎麼戳中外國企業的痛處」，這可以說成是「保護主義針灸」。

文章提到，中國這些扎針手法多種多樣，從進口限制、到呼籲民眾抵制美國貨、再到使用限制性質的安全法規等不勝枚舉。且中國曾多次使用這些招數，南韓、日本企業都曾經吃過虧。

這篇文章最後說，「由此可見，當中國人受到挑釁的時候，他們會做出什麼樣的事情」。如果川普和他的手下認為必須要讓貿易戰繼續升級，那麼美國企業也將會切身感受到「惹怒了龍，就等著疼」這一點。

德國北京華盛頓

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