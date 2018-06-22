貿易戰受害者！中國能源取消訪美 西維州837億投資飛了

2018-06-22 21:23 世界日報 中國新聞組╱北京22日電



美國總統川普威脅再對華2000億美元進口商品加徵關稅，中美貿易戰一觸即發，而貿易戰升級的惡果也開始顯現。路透報導，中國能源投資有限公司高管原本計畫訪問西維吉尼亞州，討論向該州投資837億美元，但是訪問行程被取消，這是中美貿易戰升級的最新受害者。

報導指出，中國能源投資有限公司的投資，是川普2017年11月對中國進行國事訪問時簽署的協議中金額最大的一筆。川普當時簽署的協議總額高達2500億美元。

西維吉尼亞大學能源研究院院長安德森（Brian Anderson）說，中國能源投資有限公司的CEO和代表團，原本計畫要在上周末抵達西維吉尼亞，討論在哪裡投資頁岩氣、電力和石油化工項目，「但是這次訪問被取消了，因為在貿易爭端升溫之際，中國代表來這裡不合適。」

報導稱，中國的投資對西維吉尼亞能夠起到扭轉局勢的作用。西維吉尼亞的州長賈斯蒂斯（Jum Justice）說，中國能源投資有限公司的投資協議，能夠幫助這個經濟疲弱州的天然氣和石油化工產業，同時創造很多就業崗位。

此外，針對美國商務部日前初步決定，對中國進口的通用鋁合金板徵收167.16%的反傾銷稅。中國商務部發言人高峰表示，中方強烈不滿美方做法，認為此舉嚴重損害中國企業利益，又指中方將採取必要措施，致力維護中國企業的合法權益。

高續指，如果美方推出徵稅清單，扭曲國際貿易導致不公平貿易，中方已作好充分準備，將綜合使用數量型和質量型工具在內的舉措，做出強而有力的反制。