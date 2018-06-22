3分鐘看哪些國家跟川普打貿易戰？

2018-06-22 11:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



歐盟周五加入全球貿易戰行列，對美國代表性商品課徵關稅，回應川普政府的鋼鋁關稅。川普的「美國至上」進程，除了已經引發中國、歐盟的反撲，其他主要貿易夥伴也可能採取行動，以下為川普貿易衝突的對象：

●中國

川普先前決定對中國500億美元商品課稅25%，中國立即同規模反制。上周川普指示官員，研議另外對2,000億美元中國商品課徵10%關稅，中國也立即回應稱「無法接受」並揚言強力反擊，川普強硬表示，如果中國企圖報復，他會另外再對2,000億美元中國商品課稅。

●歐盟

歐盟對美國的報復性關稅22日起生效，包括牛仔褲、重機和威士忌等代表性商品。歐洲方面擔心華府將對進口汽車課徵懲罰性關稅，德國汽車產業最感憂慮。

●加拿大與墨西哥

加、墨是北美自由貿易協定（NAFTA）成員，仍無法豁免鋼鋁關稅，也準備報復。

●日本

東京當局稱川普鋼鐵關稅「糟糕至極」，爭取豁免未果後，已知會世界貿易組織（WTO），將對500億日圓（4.5億美元）美國商品課徵報復性關稅。

●南韓

華府和首爾3月宣布美韓自貿協定重新盼後的協議，新增南韓不得進行貨幣競爭性貶值的附帶協議，並納入南韓對美國汽車和製藥公司讓步的條款，美國給予韓國鋼鐵關稅永久豁免權。

●俄羅斯

俄羅斯也遭美國課徵鋼鋁稅，也已知會WTO將報復美國。美俄貿易關係本已緊張，美國宣稱俄羅斯總統普亭傷害西方民主，並針對支持普亭的商人、企業和政府官員實施制裁。

●伊朗