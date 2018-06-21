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美中貿易戰 彭博社評：美恐傷到自己

2018-06-21 01:55經濟日報 編譯任中原／綜合外電

美國總統川普可能當真認為他在美中貿易爭議上能夠贏得一項條件較佳的交易，但事實上卻可能適得其反，而且在過程中可能會使美國經濟受到重大傷害。

彭博社評指出，過去幾天來川普一再削減雙方透過談判來解決爭議的機會，只是在關稅戰升高的同時，川普卻大力遊說國會能放中興通訊一馬。此舉一方面備受質疑，但也相當合理，因為這將鼓勵中國在貿易上對美國讓步。

但關稅大戰卻可能使中國絕不讓步，因為沒有一位中國領導人能夠被民眾認為他在川普的壓力之下低頭。不過如果關稅措施全面落實，最終將由美國消費者埋單，對美國企業及家庭造成的傷害，遠比對中國的傷害更大。

川普關稅彭博

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