美第三波加徵關稅清單 半導體恐中槍

2018-06-21 01:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



半導體示意圖。 報系資料照 分享 facebook

總統蔡英文昨（20）日上午召開國安首長會議，國安會報告指出，美國對大陸貨品加徵關稅，「清單一」、「清單二」對台灣的影響都很有限，但美國若進一步對2,000億美元進口大陸產品加徵10%關稅，影響勢必擴大。

由於美中貿易衝突有「長期化」趨勢，國安會在報告中特別指出，未來我國要從三方面審慎因應，包括全球產業供應鏈重整、兩岸台商在區域供應鏈所扮演角色的重大變化、對台美中三邊關係可能造成的影響。

經濟部次長龔明鑫昨（20）日則表示，目前全球從事半導體相關產業的國家只有美國、台灣、南韓、中國大陸，美方的作法勢將影響全球半導體產業發展及布局。

至於可能影響為何？龔明鑫只表示，會有很多情境，仍需一段時間研究。外界關切，以台積電為首的半導體業者，未來登陸設廠是否止步，改赴他處設廠？相關官員研判，台灣在晶圓代工製造一路領先且最具效率，業者應該會選擇留在台灣擴大投資。

美中貿易戰下，據美國貿易代表署（USTR）公布對中國大陸301調查的第二份清單，已將半導體相關貨品，例如控制元件、記憶體、擴大器，列入加課25%關稅的清單之內。最終是否遭課高額關稅，還有待舉辦公聽會後才正式公布。

不過，USTR已在6月18日發布新聞稿表示，將從自大陸進口貨品中，再提列2,000億美元的清單，預計加徵10%的關稅；屆時難保半導體相關貨品不會「中槍」。

針對第三波2,000億美元的清單，龔明鑫分析，加課關稅為10%，衝擊不若前兩份清單那麼高；台灣半導體業唯一要做的，就是不斷提升國際競爭力。