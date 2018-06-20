經濟解析／中國贏不了關稅乒乓大戰 但握有其他武器

2018-06-20 19:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美中貿易緊張情勢不斷升高，華府與北京揚言互祭產品進口關稅，你來我往互不相讓，儼然像是打起乒乓球賽 ，也像是一場拍賣競價戰，持續跟進對方喊出的課稅價碼。市場投資人擔心，美中貿易戰可能演變成兩敗俱傷，並且禍延全球。

財經新聞網站MarketWatch專欄作家巴塔許（Jeffry Bartash）撰文指出，美國與中國打起關稅戰，北京顯然居於劣勢，原因而簡單，因為中國從美國進口的東西數量遠少於美國所買的陸貨，但中國方面也並非毫無武器可反擊。

美國總統川普18日又揚言對價值2,000億美元的中國產品加徵進口關稅，並表示若中國方面仍不改善被美方認定為不公平的長期貿易障礙，關稅制裁將再加碼2,000億美元，加上白宮先前已經宣布、且即將實施的500億美元關稅，總計可能對中國祭出4,500億美元的懲罰性關稅。

白宮是在中國宣布對美國等值進口貨實施報復性關稅，以回敬川普的500億美元關稅懲罰後，進一步拉高關稅制裁。

中國初步的報復性關稅措施瞄準川普大票倉州所生產的產品。例如，中國方面正取消向愛荷華和美國其他農業州採購黃豆的訂單，由於這些州在2016年美國總統大選中都投票給川普，北京當局的用意是設法激起美國國內民眾對川普貿易策略的反彈，進而迫使川普退讓。

中國政府也可採取其他官方或非官方的行動，鼓勵國民和企業抵制外國貨，以往爆發貿易紛爭時，中國就常運用這種戰術，例如日本和南韓廠商就曾經淪為替罪羔羊。

中國可能如法炮製，把最新懲罰矛頭對準美國大型公司，包括通用汽車（GM）、奇異（GE）、星巴克（Starbucks）和蘋果（Apple）這些在中國大陸生意規模龐大的美商。美國企業每年在中國大陸支出和投資數百億美元。

這回中國可能無法再有效運用的一項武器，是讓人民幣兌美元匯率貶值。曾北京當局曾經把匯率當作武器來用，但現在中國大陸經濟規模比以前大很多，若此刻放手讓人民幣貶值，不啻是使之前政府跨部門合力拉抬人民幣回穩的成果全功盡棄，還會觸怒美國以外的其他國家，甚至可能迫使中國擴大買進美國公債。

巴塔許認為，就打關稅戰而論，中國能做的有限，儘管北京當局也撂狠話威脅要祭出報復性關稅，但若貿易戰拖長，中方恐怕輸得更多。去年，中國對美國出口的產品總值達5,055億美元，卻只進口了價值1,299億美元的美國製品。

FTN金融集團首席經濟學家洛伊（Chris Low）表示，中國「進口的美國貨不夠多，跟不上美國打以牙還牙關稅戰的速度」。

中國一直押注於白宮會讓步，投資人也以為關稅大戰到頭來可能僅止於口水戰，損人不利己的關稅利劍應該不會真正出鞘。但如今，隨著川普對中國的態度愈來愈強硬，美國對陸貨第一波關稅即將在兩周後生效，投資人開始擔心：「萬一貿易戰真的打起來，怎麼辦？」

世界兩大經濟體在貿易方面劍拔弩張，已開始對雙方都造成傷害。中國上證指數自2月以來跌幅將近20%，最近中國經濟成長也出現降溫跡象。美國道瓊工業指數近日來也跌跌不休，年初至今走勢已由漲轉跌，貿易戰衍生的不確定性促使一些美國企業擱置新投資計畫，靜觀情勢發展。