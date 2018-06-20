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美中貿易戰升級 川普貿易顧問：陸損失更大

2018-06-20 04:29聯合報 記者張加╱即時報導

美中貿易緊張升級，美國總統川普18日又宣布，擬追加對自中國大陸進口總值2000億美元商品課徵額外關稅；川普貿易顧問納瓦羅19日表示，川普採取的行動只是「防禦性質」，旨在捍衛美國技術的「珍寶」，且他認為在這場美中貿易爭端，中方損失更大。

美方上周宣布將對價值500億陸商品加徵關稅，中方隨即採取同等規模關稅舉措；川普18日表示，若大陸不改變其不公平貿易舉措，且堅持推進最近宣布對美的關稅措施，則美方將對價值2000億美元的大陸進口商品加徵額外關稅。

國家貿易委員會主席納瓦羅（Peter Navarro）19日就關稅舉措舉行電話記者會時向中方喊話，他說，在這場美中貿易爭端，中方損失比美方更大，中國大陸需做出選擇。

納瓦羅指出，川普已經給中方很多機會，以改變其侵略行為，但雙方團隊互訪磋商，都沒有取得進展。

他表示，美方的目標有二，一是必須大幅縮減美中貿易逆差，其二是為了捍衛美國國安與經濟未來，防止中方透過各種手段獲得美國技術與智慧財產權；川普採取的行動純粹是「防禦性質」，旨在捍衛珍貴的美國技術，以免遭受中方侵略。

納瓦羅表示，川普政府從未想過，讓對方以某種方式購買更多商品，來換取美國放棄捍衛美方珍貴的技術；他直說，中方一開始採取的談判立場就行不通，且中方未接受美方所提出縮減美中貿易逆差的目標。

納瓦羅還說，對方可能低估了川普的決心，如果他們以為可以收買美方，就是誤判，希望未來不會再有任何誤判；至於美中是否計畫就貿易繼續談判，納瓦羅說，川普持開放態度，也有意願對話。

納瓦羅稱，「這就是場貿易爭端，僅此而已。」川普與中國大陸國家主席習近平關係很好，並且會繼續在廣泛問題上合作。

美國總統川普貿易顧問、國家貿易委員會主席納瓦羅。聯合報系資料照
美國總統川普貿易顧問、國家貿易委員會主席納瓦羅。聯合報系資料照
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川普納瓦羅

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