親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
日本大阪強震
美中貿易交鋒
川金峰會落幕
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

大雨不停 高市府深夜宣布桃源區20日停班課

世足／攻守平衡造就塞國黑馬DNA 波蘭中場自毀長城

美將對中國鋁合金薄板課徵反傾銷關稅

2018-06-20 03:10中央社 華盛頓19日綜合外電報導

美國今天表示，將對從中國進口的鋁合金薄板課徵重稅，因為這項產品獲得中國不公平補貼，對美國市場傾銷。美國目前每年從中國進口的通用鋁合金薄板金額將近10億美元。

美國總統川普昨天揚言對幾乎所有中國輸美商品課徵關稅，美國和中國這兩個世界最大的經濟體瀕臨爆發全面貿易戰爭。

法新社報導，今天的宣布是美國商務部去年11月展開進程的一部分。這是美國商務部33年來首次自行展開課徵反傾銷關稅的進程，而非在美國製造業者的要求下展開。

商務部長羅斯（Wilbur Ross）在聲明中說：「商務部將竭盡所能阻止獲不公平補貼或傾銷的貨品流入美國市場。」

商務部今天表示，達成初步結論，中國出口商以低於公平價格167.2%的價錢在美國銷售鋁合金薄板。

因此，美國海關與邊境保護局（US Customs and Border Protection）將開始根據遭指稱的傾銷比率，向進口商收取現金保證金。

根據商務部，美國去年進口的中國製通用鋁合金薄板金額約9億美元，較2016年增加約50%。

商務部將於今年稍後做出最後決定，不過這項課徵反傾銷關稅的措施也可能被美國國際貿易委員會（US International Trade Commission）擋下。這個立場超然的的委員會曾不同意川普政府幾項有關傾銷或補貼的關稅決定。

反傾銷川普海關

相關新聞

美中貿易戰 蘋果閃過風暴

2018-06-20 00:36

美宣布加稅新措施 陸300字聲明藏玄機

2018-06-20 00:36

連鎖性關稅報復啟動 全球經濟面臨下行風險

2018-06-20 00:35

專家：陸恐拿美企開刀

2018-06-20 00:34

美參院通過 恢復制裁中興

2018-06-20 00:34

美中貿易戰Q&A

2018-06-20 00:26

貿易戰瀕危機邊緣 義和團心態…陸大忌諱

2018-06-20 00:22

陸廠中興通訊 美恐恢復制裁

2018-06-20 00:16

貿易戰升溫 「美玩川劇變臉 陸要以戰止戰」

2018-06-20 00:13

川普關稅開始自傷！WSJ：變相加稅　損及經濟和薪資

2018-06-19 23:27

中美貿易戰 專家：衝擊亞太產業鏈

2018-06-19 19:57

貿易戰再升級 美對中加碼10%關稅

2018-06-19 18:06

川普節節進逼 評論：中國面臨史無前例挑戰

2018-06-19 16:55

川普擬追加2000億美元商品關稅 陸嗆聲反制

2018-06-19 14:21

龐培歐批中國是「肇事者」 聲稱開放「只是笑話」

2018-06-19 14:01

中興禁售和解 參院封殺 國會和白宮可能一戰

2018-06-19 13:58

中美貿易戰 學者：不會真的打起來

2018-06-19 13:56

川普大打關稅戰 傷及自身農民票源

2018-06-19 13:28

美中貿易升溫 今天對兩岸市場的影響

2018-06-19 13:02

中美貿易摩擦 南韓經濟恐陷「五面楚歌」

2018-06-19 12:55

中美貿易開戰 華商避不了高稅

2018-06-19 12:51

川普貿易戰 日本和中國變盟友

2018-06-19 12:00

川普揚言課新關稅 中國商務部：極限施壓訛詐

2018-06-19 11:16

美加碼課徵大陸貨關稅 中方批勒索且將反制

2018-06-19 11:05

不滿中國貿易作法 美國務卿批為掠奪手段

2018-06-19 10:59

川普擬對2,000億美元陸產品另課關稅 中國奉陪到底？

2018-06-19 10:11

川普威脅對中關稅再加碼 亞股聞訊挫跌

2018-06-19 09:50

中興通訊命運再添變數 美參院通過恢復制裁議案

2018-06-19 09:19

美參院版《國防授權法案》恢復制裁中興通訊

2018-06-19 08:21

美中貿易戰升級 川普威脅對陸追加額外關稅

2018-06-19 08:04

美中貿易緊張升級 美國務卿：陸聲稱開放「是個笑話」

2018-06-19 05:14

美對中祭關稅 傳川普向庫克承諾iPhone享豁免

2018-06-19 11:03

和川普唱反調 美參院通過恢復中興通訊禁令

2018-06-19 10:48

美中貿易緊張 蘋果兩面討好 怕衝擊假期購物季

2018-06-19 10:01
看更多

熱門文章

第34子在台灣！全球播種 捐精教授在以色列踢鐵板

2018-06-19 09:54

開盤前 台積電值得留意的兩個利空消息

2018-06-19 06:27

愛到不想放手！刪男友獲奬學金電郵 判賠600萬

2018-06-19 13:26

台灣男子遊日變「癡漢」 電車上摸OL大腿被逮

2018-06-19 13:38

日本民眾捕獲2米長地震魚 2日後大阪真發生強震

2018-06-19 15:39

畢業照喊「共產主義將勝」西點生被罵翻只好退役

2018-06-19 17:19

美中貿易戰升級 川普威脅對陸追加額外關稅

2018-06-19 08:04

女老師聯合好友 誘拐多名未成年高中生上床

2018-06-19 13:38

川普下令成立太空部隊 做第六軍種

2018-06-19 08:52

川普擬對2,000億美元陸產品另課關稅 中國奉陪到底？

2018-06-19 10:11

影／湖邊拍到「微爆流」 壯觀奇景如天空捲起海嘯

2018-06-19 11:04

梅根老爸曝梅根想懷孕 還要哈利不准打心肝女兒

2018-06-19 15:17

美中貿易緊張升級 美國務卿：陸聲稱開放「是個笑話」

2018-06-19 05:14

馬星高鐵可能出現替代案 可節省3700億

2018-06-19 12:08

傳金正恩今三訪中國 親向習近平說明川金會

2018-06-19 09:10

川普貿易戰 日本和中國變盟友

2018-06-19 12:00

科技業對抗供應鏈血汗勞工排名 英特爾第一 大立光墊底

2018-06-19 08:22

川普節節進逼 評論：中國面臨史無前例挑戰

2018-06-19 16:55

中美貿易摩擦 南韓經濟恐陷「五面楚歌」

2018-06-19 12:55

川金歷史性峰會後 具代表性的美韓聯合軍演取消

2018-06-19 07:33

中興通訊命運再添變數 美參院通過恢復制裁議案

2018-06-19 09:19

貿易戰再升級 美對中加碼10%關稅

2018-06-19 18:06

貿易戰瀕危機邊緣 義和團心態…陸大忌諱

2018-06-20 00:22

川普擬追加2000億美元商品關稅 陸嗆聲反制

2018-06-19 14:21

無證移民收容中心直擊 20人關一籠 數百兒童關「狗籠」

2018-06-19 15:29

川普指示美政府找出2,000億中國商品以待另課10%關稅

2018-06-19 07:59

5位第一夫人同聲撻伐 斥「關孩子像集中營」

2018-06-19 15:34

13歲的她一開唱 連毒舌派評審也折服

2018-06-19 14:23

美加碼課徵大陸貨關稅 中方批勒索且將反制

2018-06-19 11:05

憂美中爆貿易大戰 美股開盤重挫

2018-06-19 22:04

川普大打關稅戰 傷及自身農民票源

2018-06-19 13:28

川普揚言課新關稅 中國商務部：極限施壓訛詐

2018-06-19 11:16

中美貿易戰 學者：不會真的打起來

2018-06-19 13:56

美參院版《國防授權法案》恢復制裁中興通訊

2018-06-19 08:21

家裡若有骨董老電玩 可能價值連城

2018-06-20 01:03

陸駐美公使籲美慎重處理對台問題 否則「會有大麻煩」

2018-06-19 23:55

印尼渡輪翻覆 至少128人失蹤

2018-06-19 19:37

川普關稅開始自傷！WSJ：變相加稅　損及經濟和薪資

2018-06-19 23:27

日本大阪強震 傷亡增為5死至少389傷

2018-06-19 21:48

大阪地震 長榮航空調派大型機載回滯留旅客

2018-06-19 18:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top