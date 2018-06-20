美不斷提高對陸產品開徵關稅金額 中國如何落實報復？

2018-06-20 01:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



美國不斷提高對中國開徵關稅的金額，中國雖揚言報復，但在貿易上可用的彈藥並不多。中國將如何落實報復？以下是經濟學者的看法。

1.IHS Markit亞太區首席經濟學者畢斯瓦：

川普政府認為美國對中國逆差高達3,750億美元，中國無法對美國採取等額的報復行動，因此美國能打贏這場貿易戰。但美─中貿易戰的整體傷害相當廣泛，因為許多亞太國家都是中國製造業的供應鏈，例如電機與電子產品等。目前雙方不大可能迅速達成妥協，因此下半年亞洲出口業亦將受損。然而也有坐收魚利的贏家，例如中國將轉向澳洲、紐西蘭、巴西及加拿大進口農產品。

中國理論上雖能夠再對800億美元的美國產品課稅，但將包括半導體等科技產品，如果加徵關稅反而將打擊中國工業的競爭力。另外美國國會還將立法，繼續禁止美國企業銷售產品給中興通訊，對中國出口產業造成全面性的打擊。

2.法國巴黎銀行首席中國經濟學者陳興東：

川普似乎了解無法在短期內大幅削減美中貿易逆差，因為美國很難找到能夠替代中國產品的進口來源，且美國也沒有多少產品可增加對中國的出口。因此短期間川普政府只是要對中國施壓，長期目標則是重新平衡雙方的經濟關係。真正的目標是阻礙「2025中國製造」計畫。

3.美中貿易全國委員會中國業務副總裁彭捷寧：

川普政府在特別301一案中，找出了真正必須解決的問題，但課徵關稅將解決不了問題，只會傷害美國的經濟利益。我們已經看到中國主管機關加強對境內的美國企業加強監督，未來還可能加強海關檢查，廢棄物排放檢查，及更嚴格執行廣告相關法律。

這些事情很難跟美中貿易緊張直接扯上關係，但隨著雙方衝突升高，中國主管機關加強對美商的監督將成為趨勢。我們也擔心中國國家主義升高，會轉成反美情緒，甚至使消費者杯葛美國產品。

4.聖地牙哥加州大學教授史宗瀚：

美國在中國的獨資或合資企業不少；如果衝突達到極限，中國政府可能阻止、甚至禁止美商在中國的生產及銷售業務，而中國的經濟成長當然也將承受壓力。這些極端措施表明中─美貿易與經濟戰已全面開打。

5.瑞信私人銀行大中國區副董事長陶冬：

中國顯然彈藥不足。中國對美國有順差，因此報復行動將擴大到產品以外領域，例如服務業，甚至資本帳。然而我認為貿易戰將沒有贏家，升高衝突並不能解套。

6.荷蘭合作銀行金融市場研究主管艾佛瑞：

中國在貿易上無法充分報復，因此顯然將會壓迫美商，試圖建立聯盟以對抗美國，可能宣布讓人民幣自由浮動而導致貶值，到最後甚至可能升高地緣衝突。美國將如何因應，仍不得而知。

7.新加坡華僑銀行經濟學者謝東明：

中國為避免陷入以牙還牙的惡性循環，可能加速擴大內需計畫，以減稅及增加公共支出等財政政策來促進內需。最近財政收入快速增加，為中國的貿易戰提供一些緩衝能力。人民銀行可能採取較寬鬆的貨幣政策，以因應經濟成長減緩，倒債風險升高等逆境。

8.澳洲AMP資本公司首席經濟學者奧利佛：

中國由於一年僅進口1,300億美元的美國產品，無法與川普喊出的2,000億美元相抗衡，因此中國很可能擴大報復面，例如減購美國公債，但這也會造成人民幣升值的反效果。美國目前可能是以擴大關稅範圍作為與中國討價還價的籌碼，但風險在於5月19日協議破局後中國更不信任美國。

9.穆迪分析公司經濟學者易爾：

美國首先打算針對「2025中國製造」計畫，阻止中國科技自給自足，及成為全球科技中心；其次是針對中國的產業政策，包括強迫合資企業移轉科技等；第三，針對中國政府獨惠本國企業，川普政府也想藉由談判來改變。