白宮貿易顧問納瓦洛：與中國貿易談判無進展

2018-06-20 01:27 中央社 華盛頓19日綜合外電報導



白宮貿易顧問納瓦洛今天表示，美國與中國官員的多輪會談，未能在日益擴大的貿易糾紛上取得進展，促使美國採取關稅措施，而他認為這些措施在維護美國的利益上有其必要。

向來對中國貿易採鷹派立場的白宮國家貿易委員會主席納瓦洛（Peter Navarro）在電話會議告訴記者：「我們的電話線是暢通的，一向是暢通的。」

「基本的事實是說比做容易…總統已代表美國人民採取行動，而維護美國最重要的資產－科技和智慧財產，以防中國偷竊，有其必要。」