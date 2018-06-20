美中貿易戰 蘋果閃過風暴

蘋果執行長庫克。 美聯社 分享 facebook 外電媒體報導，知情人士透露，美國總統川普已告知蘋果公司執行長庫克，不會對在中國組裝的iPhone課徵關稅，但，在當前美中貿易緊張情勢不斷升高之際，蘋果仍擔心中國政府可能設下法令和出貨障礙，衝擊蘋果產品在年底採購旺季的業績。

紐約時報18日報導，以川普為首的美國政府官員已明確告訴庫克，不會對在中國組裝的iPhone課徵關稅。庫克本月稍早曾表示，根據他被告知與看到的情況，預料川普不會對iPhone課徵關稅。

紐時也指出，庫克身為全球市值最高上市公司掌門人，近來更猶如科技業首席外交官，一方面向北京示好，另一方面敦促白宮了解貿易戰對美國經濟和蘋果的傷害。 經濟日報提供 分享 facebook

庫克上月就曾訪問白宮，警告川普對中國採取強硬態度，可能威脅蘋果在中國的地位。蘋果擔心中國政府可能採取報復行動，例如比照美國近來對付華為、中興通訊的做法，祭出國安理由，導致蘋果的供應鏈和成品受到延誤。報導指出，中國政府已出手延誤福特汽車公司在中國港口的汽車，一旦蘋果也面臨類似窘境，蘋果產品在年底消費者購物旺季的銷量可能會受到嚴重衝擊。

蘋果公司通常在9月、也就是年底購物旺季前夕，會發表重大產品更新，年度獲利有很大比率來自9月至12月的銷售。這場發表會對蘋果來說，事關重大，因為蘋果屆時常會發布最重要的新款iPhone。美中貿易糾紛加劇，可能導致蘋果損失慘重。目前蘋果在中國成立41家直營門市，去年蘋果在中國的營收約500億美元，是在中國發展最成功的美國企業之一，但也因此，成為美中貿易戰中的顯著目標。