美參院通過 恢復制裁中興

美國參議院18日晚間通過國防授權法案（NDAA），包括恢復制裁中興通訊的兩黨修正案，也讓美國總統川普決定讓這家中國電信設備生產商恢復營運的政策，增添新變數。中興通訊股價19日應聲暴跌24.8%，市值過去一周來蒸發72億美元。

參議院以85票贊成對10票反對通過此一法案，中興通訊股價19日重挫24.8%至港幣9.85元。

不過，參院通過的版本，仍須與眾議院上月通過的國防授權法案協調一致，再由川普簽署完成立法，這讓白宮仍有機會移除有關恢復制裁中興通訊的條款。